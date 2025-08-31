El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los romanos toman las calles en el Desfile General de Tribus y Legiones.

Los romanos toman las calles en el Desfile General de Tribus y Legiones.

Las Guerras Cántabras de Los Corrales vencen a la lluvia y el público se rinde al desfile final

El tiempo respetó el recorrido General de Tribus y Legiones en el que participaron más de 1.500 personas con sus mejores armas y ropajes

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Los Corrales de Buelna

Domingo, 31 de agosto 2025, 20:12

Las Guerras Cántabras demostraron ayer su compromiso con las miles de personas que se acercaron a Los Corrales de Buelna para disfrutar de una de ... las mejores recreaciones históricas de todo el país. Un domingo que trajo a primera hora una vieja y conocida enemiga, la lluvia. El día amaneció con aguaceros que llevaron a la dirección de la Asociación Guerras Cántabras a dar libertad a los grupos para participar en la primera cita de la jornada, una Gustatio en la que se repartieron finalmente más de 10.000 pinchos y bebidas entre los valientes que habían hecho frente al mal tiempo.

