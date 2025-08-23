El Imperio responde al desafío de Cantabria tras la llegada de César Augusto

Las Guerras Cántabras se anotan su primera victoria tras un fin de semana espectacular, multitudinario, con llenos en todos los actos celebrados en el anfiteatro ... y un campamento invadido por los visitantes, con la sensación general de que había ganas de disfrutar de una de las mejores recreaciones históricas del panorama nacional, única Fiesta de Interés Turístico Internacional en Cantabria. Así lo acreditan las miles de personas que se han acercado a Los Corrales de Buelna, todas asombradas con el poderío del espectáculo que organiza la Asociación Guerras Cántabras.

Si el viernes se vivió uno de los arranques más multitudinario hasta ahora, el sábado no se quedó corto. Especialmente por la tarde, con un público conquistado por la historia de una contienda que recreó el enfrentamiento de sus dos grandes líderes, el emperador César Augusto y Corocotta. Por la noche, el anfiteatro se volvió a llenar para disfrutar del asalto de tropas romanas a un poblado cántabro, uno de los actos más aplaudidos de este primer fin de semana.

Los legados de la IIII Macedónica, preparados para la guerra. Roma ajusticia a los rebeldes. 1 /

En este primer domingo de Guerras Cántabras los jóvenes festeros serán los auténticos protagonistas, ofreciendo su particular visión de la contienda. A las 12 del mediodía, en el Templo de Jano, se entregarán las medallas acreditativas a los 27 nuevos componentes de la Asociación Guerras Cántabras, y por la tarde, a las seis, los jóvenes se reunirán en su Gran Desfile General, desde el campamento al anfiteatro, donde escenificarán una sesión del Senado Romano y del Consejo de Tribus.

En la versión adulta, la tarde recreará el final de la primera gran guerra y el inicio de la segunda. César Augusto arengará a sus tropas para alcanzar la victoria definitiva ante su inminente partida de tierras cántabras, palabras que irán acompañadas por la Proclama de la Diosa Minerva y la entrega de la Corona Triunphalis al valor de uno de sus legionarios. Antes de su marcha a Tarraco, Augusto, enfermo, cederá el mando de las legiones a su legado, Cayo Antistio Vetus.

En ese momento, se cambiará de escenario, tomando protagonismo los cántabros con la Entrega del Fuego del Hogar o la Boda Cántabra, prólogo de la rebelión de los esclavos cántabros y el regreso a sus tierras para iniciar una nueva guerra que protagonizarán los insurrectos el próximo fin de semana.

Pero la fiesta ofrece mucho más en su 'programación expandida'. A las 11 de la mañana habrá un telar de tablillas y demostración de sprang a cargo del Grupo de Recreación de Guerras Cántabras; a las 12.30 un monólogo sobre la vida cántabra; y media hora más tarde, la demostración de lucha escénica dirigida por el maestro de armas Kike Inchausti.

En el campamento se disfrutarán también los Castrorum Ludi desde las cuatro y media de la tarde y sobre las cinco, en el anfiteatro, se explicará el contexto de los actos infantiles, que cumplen una década dentro de la programación oficial de una fiesta que presume de contar con más de 500 jóvenes, entregados a una celebración en la que participan en todos los ámbitos, garantizando un futuro cuando menos esperanzador. Y quien quiera inmortalizar las actuaciones de los más jóvenes, podrá hacerse fotografías con ellos en el photocall posterior. También habrá puesta en contexto a las siete de la tarde, para poner en valor la representación de la despedida del César y la nueva rebelión cántabra.

Así llegará la Semana Cultural Guerras Cántabras 2025, de lunes a jueves, contando con cuatro conferencias que, como viene sucediendo desde los inicios de la fiesta, potencian la difusión del conocimiento de los avances que se hacen en la investigación del tiempo que se recrea, la presencia de Roma en el Norte de España. Serán en la sala polivalente del Espacio La Plaza abiertas al público hasta llenar el aforo de ese salón de actos a partir de las ocho de la tarde.

Y con ello, la Fiesta del Comercio local, promoción de establecimientos del Valle de Buelna.