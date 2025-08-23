El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Cayo Antistio encabeza las legiones romanas durante la celebración de las Guerras Cántabras. Cavia
Guerras Cántabras

El Imperio responde al desafío de Cantabria tras la llegada de César Augusto

Este domingo los jóvenes toman el mando de las Guerras Cántabras con representaciones de ambos bandos y desfiles

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Los Corrales de Buelna

Sábado, 23 de agosto 2025, 22:11

Las Guerras Cántabras se anotan su primera victoria tras un fin de semana espectacular, multitudinario, con llenos en todos los actos celebrados en el anfiteatro ... y un campamento invadido por los visitantes, con la sensación general de que había ganas de disfrutar de una de las mejores recreaciones históricas del panorama nacional, única Fiesta de Interés Turístico Internacional en Cantabria. Así lo acreditan las miles de personas que se han acercado a Los Corrales de Buelna, todas asombradas con el poderío del espectáculo que organiza la Asociación Guerras Cántabras.

