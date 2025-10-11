La iglesia de Los Corrales festeja por todo lo alto su centenario

La iglesia parroquial San Vicente Mártir de Los Corrales de Buelna bien puede presumir de tener quien la quiera. Este sábado quedó patente, al celebrar ... su centenario por todo lo alto, llena hasta la bandera de vecinos que no quisieron perderse los actos; homenajeada por las muchas autoridades civiles y militares; ponderada con la presencia del obispo de la Diócesis, Arturo Ros Murgadas; y abrazada por medio centenar de representantes de la familia Quijano, herederos de los mecenas de ese templo. Incluso el día acompañó, dando más lustre, si cabe, a los actos preparados por el párroco, Francisco Lledías, un hombre agradecido y feliz por los '100 años sembrando Fe, Esperanza y Caridad', como rezaba el lema del aniversario.

La Santa Misa tuvo muchas semejanzas con la que se ofició hace 100 años. Concelebrada, presidida por el obispo, con la nave principal para los vecinos, junto a las autoridades, y con los laterales para la familia Quijano, cantada por la Coral de Los Corrales y brillante para la ocasión, con varios de los grupos parroquiales y de catequesis presentes.

Familia Quijano

En el templo estuvo Lucrecia Quijano, Marquesa de Feria, única nieta de la responsable de su construcción, Soledad de la Colina, y la actual Condesa de las Forjas de Buelna, Carmen Lizarriturri Quijano, o Juan José y Pablo Quijano Barroso, bisnietos de Soledad de la Colina, encargado el primero de explicar los pormenores de los asistentes y el segundo de recoger una de las tres plazas conmemorativas de la jornada, junto a las recibidas por el alcalde, Julio Arranz Ochoa, y el propio obispo. También estuvo Isabel Oriol, presidenta que fue de la Asociación Española contra el Cáncer, entre otros muchos destacados miembros de las siete ramas de la familia, las siete que tuvieron descendencia de los 11 hijos del empresario José María Quijano y su esposa, Soledad de la Colina. Juan José Quijano lo explicó perfectamente y por orden cronológico: Díaz de Bustamante Quijano, Quijano Otero, Quijano González-Camino, Mazarrasa Quijano, Quijano Secades, Quintana Quijano y Quijano Agüero.

Entre las autoridades, el alcalde anfitrión y el senador Severiano Cuesta, buena parte de la Corporación corraliega, además de los alcaldes de San Felices de Buelna, José Antonio Cobo González, y de Cieza, Juan Manuel Cuevas.

Ver 10 fotos Imagen histórica de la construcción del templo. DM

Tras la Santa Misa hubo una ofrenda florar en recuerdo de Soledad de la Colina, en el Rollo erigido y sufragado por el pueblo en su momento, en honor de ella y su esposo, y se presentó la publicación editada con motivo de ese centenario, en el antiguo asilo también de conmemoración.

Por la tarde, más música con la soprano Dana Kozak, Basilio Gomarín a la trompeta, Senjón Kalinowsky a la viola y Gerald Gokus al órgano, junto al organista de la parroquia, Norbert Itrhic, como colofón de las celebraciones.