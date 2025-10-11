El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Festejos del centenario de la iglesia y antiguo asilo de Los Corrales de Buelna.

Ver 8 fotos
Festejos del centenario de la iglesia y antiguo asilo de Los Corrales de Buelna. CAVIA

La iglesia de Los Corrales festeja por todo lo alto su centenario

El obispo de la Diócesis presidió los actos de conmemoración, escoltado por autoridades y una gran representación de la familia Quijano

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Los Corrales de Buelna

Sábado, 11 de octubre 2025, 16:57

Comenta

La iglesia parroquial San Vicente Mártir de Los Corrales de Buelna bien puede presumir de tener quien la quiera. Este sábado quedó patente, al celebrar ... su centenario por todo lo alto, llena hasta la bandera de vecinos que no quisieron perderse los actos; homenajeada por las muchas autoridades civiles y militares; ponderada con la presencia del obispo de la Diócesis, Arturo Ros Murgadas; y abrazada por medio centenar de representantes de la familia Quijano, herederos de los mecenas de ese templo. Incluso el día acompañó, dando más lustre, si cabe, a los actos preparados por el párroco, Francisco Lledías, un hombre agradecido y feliz por los '100 años sembrando Fe, Esperanza y Caridad', como rezaba el lema del aniversario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El perito judicial fija en 26 millones la indemnización del exalcalde de Noja, Jesús Díaz, a la empresa de su sucesor
  2. 2

    «Con Santander ya asentado, queremos entrar en municipios próximos y costeros»
  3. 3 Un vecino de Santander se graba conduciendo a 261 kilómetros por hora y lo publica en redes sociales
  4. 4

    El Barrio Covadonga alerta de una «invasión» de chinches apestosas
  5. 5

    La exinterventora de Noja condenada logra una plaza fija en la Administración local
  6. 6 Este fin de semana, ¡mercado de otoño en Liérganes!
  7. 7

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  8. 8

    El picudo rojo llega a los Jardines de Piquío
  9. 9

    El Hotel Colón avanza en su rehabilitación integral y dice adiós a su clásica fachada
  10. 10

    La nueva campaña de bonos para el comercio de Santander arrancará el día 22

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La iglesia de Los Corrales festeja por todo lo alto su centenario