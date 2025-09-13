El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El matrimonio rescatado de morir ahogado en Ubiarco en una foto del pasado sábado donde se aprecia la playa de Tagle, junto a la de Ubiarco. DM

«José nos ha salvado la vida, ese día nos vimos muertos»

El matrimonio rescatado de morir ahogado en la playa de Santa Justa, en Ubiarco, agradece la intervención del ertzaina que se tiró al mar a por ellos el pasado sábado

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Santander

Sábado, 13 de septiembre 2025, 07:36

«Qué te puedo decir, que si no está José ese día allí no salimos y mi mujer se muere», explica con la emoción y ... atragantando sus palabras, Joaquín C., el hombre catalán de 79 años que, junto a su esposa, la gallega Olga S. (de 67 años), fueron rescatados de una muerte segura el pasado sábado, 6 de septiembre, gracias a que un ertzaina, fuera de servicio, arriesgó su vida para sacarlos del mar en la playa de Santa Justa en Ubiarco.

