Los jóvenes de Iguña y Anievas se convierten en detectives digitales

Los vecinos más jóvenes de los valles de Iguña y Anievas no paran. Cuando no se van a hacer vela a Santander, se van a Campoo a esquiar y, lo último, ha sido especializarse, entre otras cosas, en ser detectives digitales contra las fake news, analizando mensajes, imágenes y vídeos que podrían parecer ciertos pero no lo son. Investigan en Internet y comparan fuentes para comprobar si son fiables. En definitiva, aprenden a pensar antes de compartir y a no creerse, y hacen bien, todo lo que ven online.

Es una actividad más organizada desde la Asociación de Madres y Padres del colegio público Leonardo Torres Quevedo para los tiempos libres de los activos alumnos del único centro de Infantil y Primaria de la comarca. Lo último ha sido un Campamento Digital impulsado por Fundación Cibervoluntarios, dentro del Programa de Competencias Digitales para la Infancia puesto en marcha por el Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea-Next Generación EU. Porque la AMPA de un colegio rural como ese quiere aprovechar todas las oportunidades que están en su mano, como ha dejado claro su presidenta, Cecilia Ruiz Bouley. Y con acierto, porque el taller ha obtenido una alta valoración de los participantes. «La tecnología no se estudia, se vive», y eso es lo que han hecho los 25 alumnos de 9 a 11 años que han participado de manera gratuita en esa iniciativa.

El objetivo principal ha sido aprender «lecciones básicas» sobre el uso de la tecnología, y hacerlo «de manera lúdica». En ese campamento «se han metido de lleno en el mundo digital, explorando, creando y aprendiendo un montón de cosas útiles mientras se lo pasaban en grande. Todo está diseñado para que adquieran habilidades digitales claves de forma práctica y divertida».

Han aprendido a diseñar contenidos y expresar su creatividad digital dando forma a sus ideas con presentaciones y vídeos. Incluso las han compartido «en dinámicas grupales donde ganan confianza, se expresan con seguridad y se sienten orgullosos de todo lo que son capaces de crear». «A través de juegos, misiones y retos han aprendido a usar la tecnología de forma positiva y saludable, han convertido sus ideas en contenido y su creatividad en habilidades digitales» que les servirán en el presente y en un futuro próximo.

Saber qué y cómo preguntar

También han avanzado en las técnicas de búsqueda de información «de forma eficaz y segura», eligiendo «preguntas precisas y palabras clave». Han comparado resultados, reconocido las fuentes fiables, evitando las que no lo son, «ganando confianza y seguridad para encontrar información útil por sí mismos».

También han ahondado en reconocer los riesgos de las redes sociales y aprender a protegerse en Internet; han configurado su primer correo electrónico y creado contraseñas seguras, garantizando su privacidad.

Y todo ello mientras se comunicaban a través de chats o videojuegos, poniendo en práctica la netiqueta, las normas de conducta socialmente aceptables en Internet: «hablar con respeto y saber establecer límites».