La alcaldesa Sara Izquierdo (PRC) y, a la derecha, el exalcalde Ángel Rodríguez (PSOE). Sara Torre

El juez archiva la causa contra la alcaldesa, su hermana y el exalcalde por el 'caso Santillana'

Pablo Fernández de la Vega accede a la petición de la Fiscalía, que no aprecia indicios suficientes para sostener las acusaciones

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:48

Comenta

El magistrado del Tribunal de Instancia nº1 de Torrelavega, Pablo Férnandez de la Vega, ha aceptado la petición de sobreseimiento de la Fiscalía y ha ... archivado la causa que se seguía contra la alcaldesa de Santillana del Mar, Sara Izquierdo (PRC), su hermana Stela, el exalcalde Ángel Rodríguez (PSOE) y tres empresarios por la supuesta adjudicación irregular de proyectos a la empresa Ingenia, por no haber indicios suficientes que sustenten una acusación formal.

