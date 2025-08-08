El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartel de la fiesta de la mitología en Barriopalacio de Anievas. DM

La mitología vive en Barriopalacio de Anievas

Un Pueblo de Leyendas presenta este fin de semana un programa lleno de novedades

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Anievas

Viernes, 8 de agosto 2025, 14:32

La Asociación de Desarrollo Rural Dos Valles se prepara este fin de semana para celebrar Un pueblo de Leyendas, fiesta de interés turístico Regional, que ... tiene lugar en Barriopalacio de Anievas. La fiesta, que gira en torno a la mitología de Cantabria, llega este año repleta de actividades, muchas de ellas nuevas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un hombre ahogado en la playa de El Puntal
  2. 2

    Un alga asiática invasora ocupa las playas de Noja: «Llega hasta las rodillas»
  3. 3

    Los propietarios de pisos turísticos: «Quieren ilegalizar viviendas que son totalmente legales»
  4. 4

    La muerte del menor en Castro abre el debate de la seguridad en Cotolino
  5. 5

    El Ayuntamiento de Santander descarta el arreglo de los galeones de Vital Alsar porque es Â«inviableÂ»
  6. 6

    Veintiséis días de música y solidaridad con el Festival de las Naciones
  7. 7

    Las obras del AVE irrumpen en la A-67 para alterar la ruta Palencia-Santander
  8. 8

    Higuera: «Vendrán cinco o seis jugadores a subir el nivel»
  9. 9

    Detenido por cambiar la matrícula de su vehículo para repostar gasolina e irse sin pagar
  10. 10

    Desde Paiporta a Cabezón para olvidar la tragedia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La mitología vive en Barriopalacio de Anievas

La mitología vive en Barriopalacio de Anievas