La mitología vive en Barriopalacio de Anievas

La Asociación de Desarrollo Rural Dos Valles se prepara este fin de semana para celebrar Un pueblo de Leyendas, fiesta de interés turístico Regional, que ... tiene lugar en Barriopalacio de Anievas. La fiesta, que gira en torno a la mitología de Cantabria, llega este año repleta de actividades, muchas de ellas nuevas.

Elena Gutiérrez Ceballos, portavoz de la organización, explicó que la fiesta arrancará este sábado, «un volver a empezar», decía, «con muchos alicientes». «Nuestra fiesta estrena actividades novedosas, y estaremos encantados de compartirlas con los niños y mayores que nos visiten este fin de semana«, disfrutando de exposiciones, mercados, contadores de cuentos, juegos tradicionales, talleres, música, circo y magia.

«Ya está todo listo para vivir un fin de semana único, donde la fantasía, la tradición y las leyendas cántabras cobrarán vida en cada rincón del pueblo. Hemos preparado un amplio abanico de actividades para todas las edades: un pueblo mitológico, talleres, música en directo, exposiciones, espectáculos, gastronomía, la tómbola, mercado, bar y muchas sorpresas más», explicó Elena Gutiérrez.

La fiesta arrancará a primera hora de la tarde del sábado con un viaje a lo mágico en La Mitocasuca de Barriopalacio, el Museo de la Mitología Cántabra, «que abre sus puertas durante la fiesta para descubrir a personajes como el Ojáncano, la Anjana o el Trenti y sumergirse en las leyendas que dan vida a nuestra tierra». Visitas guiadas que comenzarán a las cuatro de la tarde del sábado y a las 11 de la mañana del domingo.

A partir de ahí, la fiesta ofrece cuentos en la bolera del pueblo, la actuación del mago Xuso a las siete de la tarde en el Bosque del Carabu, la llegada desde ese bosque del Musgosu y su flauta, por Javier Ros Ferrando, y, sobre las ocho y media de la tarde, la apertura oficial de Un pueblo de Leyendas, con el pasacalles Mitología errante y la tradicional Invocación a los seres mitológicos y espectáculo de fuego, por Kaskabelycia, en la bolera, para cerrar ese primer día con el concierto de Uruna.

El domingo, desde las 11 de la mañana

El domingo arrancará a las 11 de la mañana con la apertura del pueblo a los visitantes, recibidos por decenas de personajes mitológicos y escenas costumbristas repartidos por todo el pueblo, mercados, talleres, exposiciones, juegos, teatro, una comida popular y más música, entre otras muchas posibilidades para disfrutar de toda la jornada.

El valle de Anievas se prepara ya para disfrutar de lo que será la octava edición de la fiesta de la mitología, de Interés Turístico Regional por su «carácter singular y evocación de la cultura y de las costumbres de Cantabria, reflejadas a través de seres mitológicos y estampas cotidianas».

Una celebración que llena las calles de Barriopalacio con trasgos, cuélebres, musgosos y ojáncanos, además de invitar a sus vecinos y visitantes a ataviarse como brujas, duendes y anjanas.

Elena Gutiérrez se mostró agradecida con los vecinos y colaboradores, «activos importantes» de la organización y artífices de la transformación de un pueblo que se «viste» este fin de semana con personajes sacados de la mitología cántabra decorando barrios, casas, cuadras, «personajes que reviven ante los ojos de niños y mayores». Agradeció el apoyo del Gobierno regional y el Ayuntamiento, así como el de comerciantes y empresarios, «colaboradores imprescindibles en un año en el que nuestra oferta de actividades es mucho mayor y más interesante».