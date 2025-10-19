San Felices dedica la bolera de Mata a Pancho Castillo Es el reconocimiento a la «extraordinaria labor de conservación, cuidado y mantenimiento» de un corro emblemático en el municipio

Familia y autoridades junto a Pancho Castillo en el bautizo con su nombre de la bolera de Mata.

Nacho Cavia San Felices de Buelna Domingo, 19 de octubre 2025, 11:02

San Felices de Buelna ha bautizado la bolera de mata con el nombre de Pancho Castillo, un hombre que ha dedicado su vida al cuidado y mantenimiento de un corro histórico en el municipio.

No ha habido dudas. La idea pasó por sesión plenaria por unanimidad, la misma que había en la calle, porque, como todos coincidieron, «si alguien se merece grabar su nombre en ese corro es Francisco Castillo, Pancho».

La justificación de la propuesta sirvió para poner en valor el reconocimiento a la «extraordinaria labor de conservación, cuidado y mantenimiento» de la bolera que se levanta al sur de las instalaciones de la Asociación Cultural y Deportiva La Encina de Mata, lo que fueron las antiguas escuelas.

La bolera de Mata ya lleva el nombre de Pancho Castillo.

«Gracias a su infatigable esfuerzo y guiado por su pasión por este deporte», no solo se ha ocupado de organizar, año tras año, el concurso de segunda categoría de Nuestra Señora del Carmen, «todo un referente dentro del circuito bolístico de nuestra región», sino que, «aún más importante, ha preservado y mantenido viva la tradición y práctica del bolo palma en nuestro querido barrio de Mata», permitiendo que jugadores, aficionados, vecinos , propios o extraños, «amantes en general de nuestro vernáculo deporte», tengan siempre a punto para disfrutar jugando «una de las boleras más emblemáticas de San Felices de Buelna».

El alcalde José Antonio Cobo González ha participaron en «un entrañable y merecido reconocimiento a la labor de un vecino ejemplar, generoso, un hombre del que bien se puede decir, ha sido guardián de un deporte arraigado en nuestro ADN y considerado ya como Bien de Interés Cultural Inmaterial en Cantabria». Estuvo acompañado por varios miembros de su gobierno y de la Corporación, jugadores de bolos, vecinos y familiares del homenajeado.