El alcalde, José Antonio Cobo, con vecinos de Tarriba. DM

San Felices mejora de calles y recogida de aguas en Tarriba y Mata

El Ayuntamiento ha hecho una inversión cercana a los 90.000 euros en actuaciones que «mejoran los viales y la seguridad de vecinos y conductores»

Nacho Cavia

Nacho Cavia

San Felices de Buelna

Viernes, 5 de septiembre 2025, 08:43

El Ayuntamiento de San Felices de Buelna se ha puesto manos a la obra para mejorar varios viales en Tarriba con un presupuesto cercano a los 90.000 euros de fondos propios. En el barrio de La Pedraja ha invertido 40.000 euros en una obra de mejora de la seguridad vial consistente en la reparación del vial público y la estabilización de talud existente en ese tramo levantando una nueva escollera. También se ha ampliado la plataforma y se ha asfaltado. Adecuando la obra al entorno, se han instalado balizas LED empotradas en el suelo y una barrera de seguridad, tipo bionda mixta madera-acero, como explicó el alcalde, José Antonio Cobo González, tras visitar la zona. Allí ha compartido con los vecinos los pormenores de la actuación, agradeciendo «su paciencia y comprensión», por el tiempo que han durado las obras. Agradecimiento y reconocimiento especial a la

familia Cuena-Cabrero «por su generosa colaboración, por habernos dado todo tipo de facilidades para poder acometer esta obra tan necesaria para los vecinos de esta parte de nuestro municipio, permitiéndonos ocupar una parte de la finca de su propiedad».

En Tarriba y Mata se ha trabajado también en la renovación del asfaltado de varios viales públicos, kilómetro y medio en Tarriba y el resto den Mata, todo con un presupuesto de ejecución de 48.369 euros.

El alcalde explicó que con esa actuación «se ha perseguido renovar y adecuar unos viales cuyos firmes estaban seriamente deteriorados, mejorando al mismo tiempo tanto la seguridad de los vehículos que circulan por ellos como el tránsito de peatones».

Recogida de aguas pluviales

Simultáneamente, se han realizado obras de mejora en la recogida de aguas pluviales, «como la necesaria ejecución de una nueva rejilla para absorber las aguas, unida a la introducción de modificaciones en el peralte de los firmes, con la finalidad de evitar que las mismas afecten a las propiedades particulares de nuestros vecinos». Cobo añadió que se ha aprovechado esa actuación para instalar varios badenes reductores de velocidad, «con el propósito de garantizar la seguridad de los viandantes y vecinos». Obras que, señaló el regidor, «entran dentro de nuestro plan de respuesta a las pequeñas o grandes necesidades de nuestros vecinos para mejorar su bienestar».

