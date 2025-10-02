Las viviendas sociales de Santillana del Mar comenzarán a alquilarse en el mes de enero El vial de acceso a las ocho casas ha tenido que replantearse esta semana, pero la alcaldesa confía en que los plazos iniciales se cumplan

Las primeras viviendas de alquiler social de Santillana- un total de ocho que serán gestionadas por Gesvicán- estarán listas para el mes de enero. Así lo confirmó la alcaldesa del municipio Sara Izquierdo tras el último pleno en el que se informó de que el Ayuntamiento se hará cargo de la canalización de los drenajes y habrá un acceso diferente del que se había planteado inicialmente.

Esto se concretó en una reunión que mantuvo el lunes la regidora con el Director General de Vivienda Carlos Montes, como consecuencia de la decisión de que la promotora que lo iba a hacer finalmente no desarrollará una sucesiva fase, con lo que tampoco tiene el compromiso aparejado de construir el vial, con iluminación, desagües y el resto de servicios, que pasarían a ser de titularidad municipal.

«Cuando hicieron la primera fase, estaba contemplado el desarrollo de esa carretera, pero al quedarse sin desarrollar la segunda fase de la promoción, ese vial tampoco es del Ayuntamiento», explicó la regidora, que afirma que la única opción que existe en la actualidad es esa:«Facilitarles las comunicaciones de los drenajes y cambiar el acceso».

12.000 euros de coste

El coste para el Ayuntamiento, según calcula la máxima utoridad local, será de unos 12.000 euros. Porque la opción de asumir el vial tal como estaba planteado al principio, habría supuesto gastar unos 65.000. Para llevar a cabo el cambio, Vivienda tendrá que presentar un proyecto previo.

A pesar de estos cambios, las obras de estas viviendas continúan desarrollándose «a buen ritmo», gracias a lo cual, estarán terminadas «en tiempo récord». Han contado con un presupuesto de alrededor del millón de euros y serán cien por cien sostenibles.

La segunda fase de la promoción se queda sin desarrollar, lo que exige un cambio en el vial que iba a dar servicio

Las parcelas donde se están ejecutando las viviendas sociales fueron una cesión que tuvo que hacer el particular que llevó a cabo la promoción anexa. El Ayuntamiento, a su vez, las cedió al Gobierno regional con el objetivo de que se construya vivienda de alquiler social. El objetivo último municipal es fijar población en el entorno.

En esa misma línea, tanto la alcaldesa como el concejal de Urbanismo, Agustín García, se encuentran trabajando en la gestión de cuatro parcelas que cedió la misma promotora de las viviendas en detrimento del vial, «para dar continuidad a la construcción de viviendas sociales tan necesarias para el municipio».

En el pleno recién celebrado, también se aprobaron varias modificaciones presupuestarias, «fundamentales para abordar actividades», dijo la regidora. Desde la oposición (PSOE), afearon estas modificaciones: algunos de los que ahora forman parte del equipo de Gobierno criticaban este tipo de iniciativas cuando gobernaban los socialistas.