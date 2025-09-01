El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un operario municipal trabaja sobre una de las calles que mejora el Plan de Asfaltados. DM

Bezana finaliza la primera fase del Plan de Asfaltados

Las obras en Soto de la Marina, Prezanes, Mompía y Bezana están a punto de concluir y el Ayuntamiento ya ha licitado la segunda fase

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:15

La primera fase del Plan de Asfaltados de Santa Cruz de Bezana está a punto de concluir. Así lo celebró el Ayuntamiento que, a su ... vez, anunció que ya ha licitado la segunda fase del proyecto. Con una inversión de 149.848 euros, las obras mejoraron el asfaltado sobre las localidades de Soto de la Marina, Prezanes y Mompía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Urbanismo autoriza apartamentos turísticos en suelo rústico como si fueran casas unifamiliares
  2. 2 «A los turistas les recomendaría Cantabria en general, porque esta tierra no es solo Santander»
  3. 3

    Polémica por las fiestas de quita y pon
  4. 4

    Suances, el embalse de Alsa y Santander
  5. 5

    Último día. Cantabria de fiesta para despedir el verano
  6. 6

    Avanza la llegada de la alta velocidad a la capital campurriana
  7. 7

    Probamos el simulador de Peña Cabarga: «Es tan real que da hasta vértigo»
  8. 8

    El nuevo radar de Saltacaballo, a punto de empezar a multar
  9. 9

    Los municipios admiten mayor presión turística pero no masificación generalizada
  10. 10

    «Torrelavega sube en población y empleo, y la actividad económica está remontando»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Bezana finaliza la primera fase del Plan de Asfaltados

Bezana finaliza la primera fase del Plan de Asfaltados