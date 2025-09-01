Bezana finaliza la primera fase del Plan de Asfaltados

La primera fase del Plan de Asfaltados de Santa Cruz de Bezana está a punto de concluir. Así lo celebró el Ayuntamiento que, a su ... vez, anunció que ya ha licitado la segunda fase del proyecto. Con una inversión de 149.848 euros, las obras mejoraron el asfaltado sobre las localidades de Soto de la Marina, Prezanes y Mompía.

El objetivo de las actuaciones de «ofrecer a los vecinos un entorno más seguro y accesible, mejorando la seguridad vial y el estado de los firmes en el municipio», según detalló la alcaldesa, Carmen Pérez. De hecho, explicó que se trata de una actuación que abarca 4.500 metros cuadrados de superficie y que afecta a zonas como la calle El Cueto, en Prezanes, la Avenida San Juan de la Canal; la urbanización Tamaulipas, en Soto de la Marina, o en la calle José Hierro, en Santa Cruz de Bezana.

Además, el Plan aborda la mejora de la capa de rodadura de varios viales, como la calle Navalías, en Mompía, incluyendo la limpieza de los bordes del tramo y la recuperación de la anchura original del mismo, o la calle San Agustín, en Prezanes, donde las actuaciones se han enfocado en mejorar la seguridad. También en esta localidad, se ha actuado sobre la calle El Cueto, donde se ha llevado a caob la mejora del firme, se ha recuperado la anchura original de la vía y se ha repuesto la señalización horizontal, entre otras labores. El resto de actuaciones se han dado sobre la Avenida San Juan de la Canal, la calle Navalías, la calle Calzada en Santa Cruz de Bezana, la calle José Hierro y la zona de pump track.