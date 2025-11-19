Bezana recupera su antiguo molino del Ronzón para relanzar su entorno El Ayuntamiento licita la restauración de esta infraestructura histórica y el acondicionamiento del espacio natural circundante, con sendas e itinerarios vinculados a los arroyos

El antiguo molino del Ronzón -ubicado en el barrio de Sancibrián de Santa Cruz de Bezana- puede ser un revulsivo para su entorno. Lo será después de que el Ayuntamiento ejecute, primero, la rehabilitación de la infraestructura de molienda, actualmente en ruina, y segundo, el acondicionamiento de todo el área circundante. Como resultado de estas dos actuaciones, se espera contar con un espacio de esparcimiento atravesado por sendas verdes, junto a un centro de interpretación de la molienda maquilera e itinerarios en torno a los arroyos Otero, Irma y Palancate.

La actuación cuenta con un presupuesto de 196.804 euros y ya está en licitación. El plazo de ejecución de los trabajos es de cuatro meses y las labores girarán en torno a la recuperación del antiguo molino harinero, un «símbolo del patrimonio local» que está bastante deteriorado. El proyecto pasa por consolidar las ruinas del conjunto, recrear su estado anterior y dar a conocer su uso y funcionamiento a lo largo de la historia. Una vez restaurado será «un punto de encuentro, como lo fue tradicionalmente para los vecinos de la zona», ha explicado la alcaldesa Carmen Pérez.

Además de esta intervención en la estructura original, se contempla adecuar el paisaje y transformarlo en un área de esparcimiento mediante itinerarios y el anunciado centro de interpretación. El plan incluye la instalación de losas en forma de rampa, paneles explicativos, aparcamientos para bicicletas con cargador, así como bancos y zonas de estancia que permitan disfrutar del entorno natural.

Las obras, aclaran desde el Consistorio, «no afectarán al cauce del arroyo y se ceñirán exclusivamente a las ruinas actuales». El Ayuntamiento detalla este aspecto después de que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) emitiera un informe favorable sobre la propuesta municipal. El visto bueno del órgano de gestión de los ríos «desbloquea un expediente que permanecía paralizado desde el año 2014». El Consistorio revisó el documento e incorporó diversas modificaciones que han logrado el aval de la Confederación «a una iniciativa respetuosa desde el punto de vista medioambiental, viable y adaptada al entorno».

Además, desde el Ayuntamiento han recordado que el proyecto «estuvo en el olvido durante las dos legislaturas anteriores y con este paso, el equipo de gobierno del PP y Vox continúa cumpliendo compromisos y avanzando en la recuperación del patrimonio local y la puesta en valor de enclaves que permitan aumentar su atractivo».