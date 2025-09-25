Bezana trazará una senda verde entre el molino de El Ronzón y el IES La Marina El Pleno ha dado el visto bueno a esta y otras cuestiones, como el rechazo de la alegación presentada contra el reajuste de la línea que separa el municipio con Piélagos

Lucía Alcolea Santander Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:35 Comenta Compartir

Una senda verde de dos kilómetros unirá el molino de El Ronzón con el IES La Marina en Bezana. Una actuación a la que se ha dado luz verde en el pleno de este miércoles donde se han resuelto las alegaciones a la declaración de interés público de las obras con las que acometer el trazado. El equipo de gobierno popular ha aprobado esta medida con el apoyo de Vox y del PSOE y la abstención de los regionalistas. La alcaldesa, Carmen Pérez, ha sostenido que es una actuación «ambiciosa» con la que se generarán recorridos peatonales y carriles bici para conectar estas dos zonas, que además conlleva la restauración de zonas degradadas y la instalación de pasarelas para la movilidad sostenible.

En la sesión plenaria también se desestimó otra alegación que permite avanzar en una cuestión territorial, la del reajuste de la línea que separa el término municipal de Bezana del municipio vecino de Piélagos. La desestimación «responde a un trámite acorde a los informes emitidos de manera coordinada entre ambos municipios -aclaró la regidora- y se ha realizado con consenso técnico y político, para poder continuar con la propuesta de las coordenadas proporcionadas por el Instituto Geográfico Nacional (IGN)». En esta ocasión, a la abstención del PRC se unió la del Partido Socialista.

También el PP y Vox aprobaron en solitario la desestimación del recurso de reposición a la aprobación definitiva del expediente para expropiar un terreno por tasación conjunta, con el fin de construir un depósito de agua en el Alto San Mateo y su conexión con la red existente del sector en Mompía. La regidora popular justificó la medida en que «el agua es un servicio esencial», aunque aclaró que lo que se ha llevado a pleno no es el proyecto, «sino el paso previo para poder acometer esta actuación en el futuro».

Sí se produjo unanimidad en la sesión en lo referente a la ratificación de la cesión de 479,12 metros cuadrados de terreno que realiza una vecina al Ayuntamiento para poder reformar el cruce de la calle Juan de Herrera con El Ramo. La cesión permitirá al Consistorio adquirir esta franja «de manera amistosa» y acometer la mejora necesaria en una zona que presenta «graves deficiencias de seguridad vial». Además, tal y como ya adelantó el Ayuntamiento, el equipo de gobierno sacó adelante, con la abstención de los socialistas, la aprobación de un préstamo de un millón de euros a diez años y sin comisiones para renovar el alumbrado público exterior de todo el término municipal, que conllevará el cambio de 1.237 puntos de luz.

Rechazo moción sobre Gaza

En otro orden de cosas, el Pleno dio cuenta de la incorporación del concejal socialista Miguel Suárez. Precisamente desde el PSOE presentaron una moción de urgencia en apoyo al pueblo palestino que el PP rechazó «al considerar que no estaba justificada su urgencia». No obstante, desde el Grupo Socialista, su portavoz, Nuria Landeras, criticó que el PP y Vox «nieguen que el genocidio de Israel sea una cuestión que interese a los vecinos y que impidan debatir una moción».

Landeras explicó que ha presentado en el pleno del Ayuntamiento la moción «para exigir el alto al fuego, el fin del genocidio, la llegada de ayuda humanitaria a Gaza y la creación de dos estados, Israel y Palestina, como solución al problema y ni siquiera nos han dejado leerla».