Vista general de la urbanización okupada en la Avenida de la Libertad de Mompía, en el municipio de Santa Cruz de Bezana. JUANJO SANTAMARIA

La Sareb se compromete a regularizar la urbanización okupada en Bezana

El 'banco malo' dice que tiene judicializados los casos de okupación, en torno a la quincena, y que está estudiando uno por uno todos los de inquiokupación

Nacho González Ucelay

Nacho González Ucelay

Santander

Viernes, 29 de agosto 2025, 02:00

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) está trabajando para regularizar la situación en la urbanización situada en la ... Avenida de la Libertad de Mompía, en el término municipal de Santa Cruz de Bezana, donde la difícil convivencia entre los residentes del inmueble -cerca de un centenar de propietarios, okupas e inquiokupas- está derivando ya en un problema de seguridad de primer orden al que han vuelto la vista las autoridades.

Espacios grises

