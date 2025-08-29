La Sareb se compromete a regularizar la urbanización okupada en Bezana

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) está trabajando para regularizar la situación en la urbanización situada en la ... Avenida de la Libertad de Mompía, en el término municipal de Santa Cruz de Bezana, donde la difícil convivencia entre los residentes del inmueble -cerca de un centenar de propietarios, okupas e inquiokupas- está derivando ya en un problema de seguridad de primer orden al que han vuelto la vista las autoridades.

Si bien en calidad de mediadores, porque ni el Gobierno cán- tabro ni la Corporación municipal tienen que ver en este asunto -la urbanización fue embargada en su día a una empresa y puesta en las manos del 'banco malo'-, el director general de Vivienda, Carlos Montes, y la alcaldesa de Bezana, Carmen Pérez, participaron la semana pasada en una reunión telemática a la que también asistieron virtualmente una portavoz de la comunidad de propietarios del edificio en cuestión y tres representantes de la Sareb que mostraron su compromiso de avanzar en los trámites precisos para resolver el problema a la mayor brevedad.

Según indicó el propio Montes, en el transcurso de esa reunión, en la que también estuvo presente el jefe en funciones de la Policía Local, los enviados por Sareb explicaron a sus interlocutores que la sociedad gestora está trabajando en este momento en dos frentes concretos.

Las claves Diálogo Representantes de la Sareb y la comunidad de vecinos mantuvieron una reunión la semana pasada Apoyo El Gobierno cántabro y el Ayuntamiento de Bezana se han involucrado como mediadores

Por un lado, en la recuperación de la quincena de viviendas que actualmente están okupadas, «proceso que está judicializado y que, como es conocido, avanza con una cierta lentitud» porque «el tiempo medio de desokupación de una vivienda ronda en Cantabria los 22 meses», recuerda el director general de Vivienda, que no oculta su preocupación por la realidad del edificio. «Escuchar a los vecinos es desalentador», asegura. Y por el otro, en la revisión de todos los casos conocidos de inquiokupación «con la idea de poner los contratos de arrendamiento al día y sacar así a los residentes del limbo jurídico en el que están».

Además, la Sareb también precisó que las viviendas bajo su custodia dentro de la urbanización que todavía permanecen vacías -son alrededor de otra quincena- van a ser transmitidas a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para su próxima transformación en viviendas de alquiler asequible.

«Esta es la información que nos ha transmitido la Sareb y la información que nosotros hemos reportado a los propietarios», subrayó Montes, que quiso encuadrar el papel de su departamento en el de un simple mediador. «Es verdad que a los ciudadanos de a pie, como son los propietarios de los pisos de este edificio, les resulta muy difícil entablar contacto con la persona adecuada en la Sareb», admite el director, que se ha ofrecido a los afectados a «hacer de puente» aprovechando que el Gobierno regional «sí dispone de canales de comunicación directos con los responsables del área institucional» de la sociedad gestora.

Esa implicación del Gobierno, lo mismo que la del Ayuntamiento, está sirviendo de sostén emocional a la comunidad de propietarios y, más aún, a sus cinco portavoces, uno por cada portal, que agradecen el apoyo institucional pero más que escuchar palabras quieren ver hechos y verlos pronto porque, mientras, la convivencia en la Avenida de la Libertad tiende a un empeoramiento. Por lo visto, esta misma semana se ha producido otro desagradable encontronazo entre propietarios y okupas.