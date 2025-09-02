El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Urbanización okupada en Santa Cruz de Bezana. Juanjo Santamaría

Vecinos del edificio okupado en Bezana acusan a la Sareb de ignorar su situación

Varios inquilinos afirman que la sociedad gestora «ha hecho caso omiso» a sus reiterados intentos por regularizar sus casos y abonar sus alquileres

Nacho González Ucelay

Nacho González Ucelay

Santander

Martes, 2 de septiembre 2025, 02:00

Un grupo de vecinos de la urbanización okupada en la Avenida de la Libertad de la localidad de Mompía, en el municipio de Santa ... Cruz de Bezana, acusó ayer lunes a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) de ignorar su situación en un edificio que comparten cerca de un centenar de residentes -entre propietarios, inquiokupas y okupas- y al que ellos llegaron entre 2014 y 2018 de la mano de la empresa a la que el inmueble fue embargado por no tener acreditada la titularidad de propiedad para poder ejercer legalmente como arrendadora.

