Gerardo Castanedo, presidente de la Peña Bolística de Maliaño. SANE

La bolera de Maliaño ya se llama Gerardo Castanedo

El Ayuntamiento decidió poner el nombre del presidente de la Peña Bolística a la instalación deportiva en forma de homenaje

L. A.

Camargo.

Sábado, 16 de agosto 2025, 02:00

La bolera de Camargo ya nunca más será conocida como la bolera de Maliaño, sino como la bolera Gerardo Castanedo, referente indiscutible de este deporte ... tradicional en el municipio. El alcalde, Diego Movellán, inauguró ayer el cartel que da nombre a la instalación y que supone un homenaje para el presidente de la Peña Bolística de Camargo desde la década de los noventa, en un acto al que acudieron numerosos políticos, vecinos y familiares.

