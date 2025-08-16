La bolera de Maliaño ya se llama Gerardo Castanedo

La bolera de Camargo ya nunca más será conocida como la bolera de Maliaño, sino como la bolera Gerardo Castanedo, referente indiscutible de este deporte ... tradicional en el municipio. El alcalde, Diego Movellán, inauguró ayer el cartel que da nombre a la instalación y que supone un homenaje para el presidente de la Peña Bolística de Camargo desde la década de los noventa, en un acto al que acudieron numerosos políticos, vecinos y familiares.

La nueva nomenclatura se produce tras las obras de ampliación que ha llevado a cabo el Consistorio en el «espacio emblemático», lo que ha permitido «disponer de un aforo y unas condiciones de seguridad adecuadas», tanto para la práctica de los bolos como para otro tipo de actividades que se organicen en la bolera. La instalación tiene un aforo de 1.300 personas, «y es un espacio flexible, sede de actividades culturales y sociales». Entre otros eventos, la bolera ha sido el escenario elegido para celebrar la Gala del Ciclismo, la I Jornada de Juegos de Mesa o la iniciativa de fomento del comercio local 'Camargo Escaparate'.

En cuanto a la persona que le ha puesto nombre, Gerardo Castanedo asumió la presidencia de la Peña Bolística de Camargo en 1992, cargo que mantiene en la actualidad. Bajo su liderazgo, la peña ha reforzado su papel en la competición regional y ha impulsado numerosas iniciativas para la promoción de este deporte, contribuyendo a que Camargo sea «un referente bolístico» en Cantabria. Así lo explicó el regidor, quien hizo hincapié en que durante la gestión de Castanedo, «la peña ha vuelto a situarse entre las más punteras de la clasificación, con una trayectoria jalonada por triunfos, entre ellos, varias copas y, de manera destacada, la Liga conquistada en 2023, doce años después de la obtenida en la despedida de su buque insignia, Tete Rodríguez».

Además, en 2020 Castanedo asumió el reto de impulsar un equipo femenino, que en poco tiempo ha alcanzado notables éxitos, como la consecución de dos ligas, varios torneos de copa y los recientes triunfos de la jugadora Marta Castillo, campeona regional y nacional.

«Gerardo Castanedo es la persona que mejor representa lo que significan los bolos para los camargueses», aseguró orgulloso Movellán, que se refirió a él como «uno de los mejores embajadores que tiene esta práctica en la región». La instalación será escenario en los próximos días de la Semana Bolística, «consolidándose como un espacio preparado no sólo para albergar competiciones de este deporte tradicional, sino también eventos de diverso formato», insistió el regidor.