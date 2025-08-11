El Centro de Formación Municipal de Camargo renueva su etiqueta de calidad El espacio ha recibido el reconocimiento además de las certificaciones de medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo

Lucía Alcolea Santander Lunes, 11 de agosto 2025, 13:40 Comenta Compartir

El área de Empleo y Formación del Ayuntamiento de Camargo, del que depende el Centro Municipal de Formación, ubicado en el Parque de Cros, ha recibido la renovación de las certificaciones de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo bajo las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. El alcalde, Diego Movellán, ha recogido las tres acreditaciones del responsable del departamento comercial de Bureau Veritas, Jesús Ángel Ruiz, y ha manifestado que este reconocimiento «avala» el compromiso del Consistorio con la «mejora continua de los servicios municipales».

El regidor ha estado acompañado del concejal de Medio Ambiente, Cristian Armada, y de la responsable del Centro de Formación, Guadalupe Piñera, y ha puesto en valor «la labor que desarrolla el Ayuntamiento en este espacio, que constituye un »motor de capacitación y actualización profesional«. A través del mismo, ha dicho, »los camargueses tienen acceso a «programas adaptados a las demandas del mercado laboral».

Asimismo, el alcalde ha destacado las acciones dirigidas a la «inserción y promoción profesional» de los participantes y ha recordado que, durante el primer semestre del año, se han llevado a cabo 16 cursos gratuitos de mejora de la empleabilidad, con 435 horas de formación presencial y a distancia. Movellán también ha hecho referencia a la Escuela de Talento Joven II, que cerró sus puertas el pasado mes de mayo tras formar a catorce jóvenes durante 18 meses, con el fin de obtener el certificado de profesionalidad en las especialidades de Horticultura y Floricultura. Además, desde diciembre de 2024, se celebra el Taller de Empleo Camargo XII, en el que participan quince personas desempleadas de larga duración, en su mayoría mayores de 45 años que han sido contratadas por el Ayuntamiento mientras reciben formación en Confección y Publicación de Páginas Web.

Por último, Movellán ha apuntado que la renovación de estas certificaciones supone también un «estímulo» para seguir ampliando la oferta formativa y «adaptarla» a las necesidades que van surgiendo. El regidor ha avanzado que en los próximos meses se pondrán en marcha programas y talleres con el objetivo de «seguir ofreciendo a los vecinos y vecinas de Camargo herramientas útiles para optimizar su cualificación y sus oportunidades laborales sin tener que salir del municipio».