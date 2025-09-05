Una veintena de contratados para recuperar espacios públicos en Camargo El Ayuntamiento da la bienvenida a los 30 empleados de Corporaciones Locales que trabajarán durante seis meses en el municipio

S. E. Santander Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:12 Comenta Compartir

Un total de 30 personas sin trabajo se han incorporado este viernes al equipo de obras y servicios del Ayuntamiento de Camargo bajo el paraguas del programa de Corporaciones Locales, financiado por el Gobierno de Cantabria. Este es un plan de inserción laboral gestionado por el Servicio Cántabro de Empleo, que ha sido el encargado de seleccionar a los aspirantes, que se pone en marcha anualmente. Los recién llegados a la plantilla del Consistorio ejercerán durante seis meses las funciones que se les encomienden.

De todos los contratados, 22 se van a dedicar a la revalorización, recuperación y acondicionamiento de espacios públicos. De ellos, cuatro son peones de obras; otros cuatro, oficiales de servicios generales; seis son peones de servicios generales; dos oficiales forestales y seis peones en la misma categoría. Este personal desarrollará trabajos de mantenimiento de mobiliario urbano, edificios y parques, así como refuerzo de la limpieza y acondicionamiento de áreas públicas, desbroce e inspección de elementos deteriorados.

En el área de promoción de la cultura y del deporte se han incorporado ocho personas: seis ordenanzas, un animador sociocultural y un socorrista. Sus cometidos abarcan desde la atención a las actividades culturales y deportivas y el apoyo en la organización de eventos, hasta la supervisión del uso de instalaciones, la dinamización de programas comunitarios y las labores de salvamento y primeros auxilios en piscinas municipales.

Finalmente, en el área de apoyo a la conciliación de la vida laboral y familiar se contará con un auxiliar administrativo que prestará apoyo en el área de Servicios Sociales. Sus funciones incluyen la tramitación de expedientes, la atención directa a la ciudadanía, la digitalización de documentación y la gestión de ayudas dirigidas a familias y personas en situación de vulnerabilidad.

Movellán: «Reforzamos»

El alcalde de Camargo Diego Movellán se ha congratulado de que, con este programa, no sólo «abrimos la puerta» a que personas desempleadas puedan contar con un contrato que les aporte experiencia, sino que además «reforzamos», de manera directa, los servicios que el Ayuntamiento «pone a disposición de los camargueses».

En opinión del regidor, se trata de una «oportunidad» para que los participantes «desarrollen nuevas habilidades», algo que «va a facilitar», ha dicho, «su inserción en el mercado laboral». En el caso de todos los nuevos operarios que irán a mejorar los espacios públicos, que son la gran mayoría, «hablamos de tareas de apoyo en un área que, hasta que adjudiquemos el nuevo contrato del servicio de limpieza viaria, necesita todas las manos disponibles para avanzar en el saneamiento de las ocho pedanías».