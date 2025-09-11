Absuelto el expedáneo de Fontibre por falta de pruebas del delito de falsedad documental

José Carlos Rojo Santander Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:37 Comenta Compartir

El presidente del Concejo Abierto de Fontibre (Campoo de Suso) de 2003 a 2015 ha sido absuelto del delito continuado de falsedad en documento oficial por el que fue acusado y juzgado en la Audiencia Provincial de Cantabria. La razón es que no se ha encontrado «prueba suficiente e inequívoca» de que, en el libro de actas, hiciera constar juntas que no se celebraron, acuerdos que no se aprobaron y la asistencia de personas que no estuvieron presentes. Así lo ha resuelto la Sección Primera en una sentencia que no es firme y contra la que cabe interponer recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Yendo al detalle, la Sala concluye que no ha habido «justificación suficiente e indudable» de que el expedáneo de Fontibre, que se enfrentaba a los cinco y seis años de cárcel que pedían la Fiscalía y el Concejo, respectivamente, procediera en su mandato a «confeccionar unos documentos que recogieran un contenido que no se correspondiera con la realidad» y que esto, además, «se hubiera hecho con plena consciencia». «No se ha acreditado actuación indudable de mutación de la realidad».

De esta manera, se absuelve al que fuera presidente de esta pedanía durante doce años del hecho de hacer constar en el libro de actas la celebración de tres juntas sin que llegaran a celebrarse, acuerdos que no se aprobaron y la asistencia de un vecino que no estuvo presente, como sostenía el Ministerio Público antes de la vista oral, celebrada en junio.

El expedáneo manifestó en el plenario –donde fue defendido por Federico Monteoliva– que durante su mandato se convocaban las juntas como «siempre» y que se redactaban las actas tras las reuniones, algo de lo que se encargaban algunas «amigas» porque él, ganadero con estudios básicos, «no sabía hacerlo». Además, aseguró que «nunca» firmó por otras personas y que no era «culpable».