Piden cinco años de cárcel al expedáneo de Fontibre por falsificar juntas y acuerdos

A.V. Santander Martes, 17 de junio 2025, 18:02 Comenta Compartir

La Audiencia Provincial de Cantabria juzgará este miércoles al presidente del Concejo Abierto de Fontibre entre 2003 y 2015 por un delito continuado de falsedad en documento oficial, por hacer constar en el libro de actas juntas que no tuvieron lugar, acuerdos que no llegaron a aprobarse y la asistencia de personas que no estuvieron presentes. Unos hechos por los que el Ministerio Público solicita una pena de cinco años de cárcel y 5.400 euros de multa, que el Concejo eleva a seis, además de reclamar la imposición de una multa de 7.200 euros.

Según la información ofrecida por el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), el juicio se celebrará a partir de las 09.30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial.

Según el recoge el Ministerio Público en su escrito provisional de calificación de los hechos, el que fuera presidente de Fontibre durante doce años, «en calidad de tal y a sabiendas de su mendacidad, hizo constar en el libro de actas la celebración de tres juntas que nunca llegaron a celebrarse».

Del mismo modo, «hizo constar en las mentadas actas acuerdos que no llegaron a aprobarse y la asistencia de un vecino, que no estuvo presente».

Por eso, la Fiscalía considera que es autor de un delito continuado de falsedad en documento oficial, por el que pide cinco años de prisión y 5.400 euros de multa.

La acusación particular, que ejerce el Concejo Abierto de Fontibre, explica en su escrito que cuando el acusado, en su condición de alcalde pedáneo saliente, pasó al nuevo alcalde el libro de actas, en ellas solo aparecen desde el año 2011 y además figuran reuniones que nunca tuvieron lugar.

El Concejo, que se querelló por estos hechos, solicita una pena de seis años de prisión y 7.200 euros de multa.

Temas

Audiencia Provincial de Cantabria