El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El puente sobre el río Hijar seguirá cerrado hasta el 22 de octubre. Cavia

El concejal de Obras de Reinosa del PRC lamenta los retrasos en la apertura del puente sobre el Hijar

Se esperaba abrir antes del comienzo de las fiestas de San Mateo, pero por un «trámite administrativo» habrá que esperar al 22 de octubre

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Reinosa

Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:25

El concejal de Obras en el Ayuntamiento de Reinosa, el regionalista Daniel Santos, ha lamentado este jueves que la Consejería de Fomento haya «dilatado» la finalización de las obras realizadas en el puente sobre el Hijar que conecta la ciudad con el Polígono Industrial de La Vega hasta finales del mes de octubre «a causa de un trámite administrativo», lo que impide su apertura al tráfico antes del inicio de las Fiestas de San Mateo. Una dura crítica a la gestión del Ejecutivo regional que parte del principal socio de Gobierno del PP en el municipio, ya que Santos mantiene un pacto local con el alcalde popular José Luis López.

El edil regionalista ha recordado que fue la propia Consejería la que fijó los plazos de entrega «y se los comunicó a este concejal», lo que ha generado, dice, «falsas expectativas en la ciudadanía, que nos está demandando la apertura de ese puente, muy utilizado, por otro lado, por los visitantes».

La zona del Lavadero, sí

Santos incidió en que se le informó personalmente desde la Consejería que el puente y la zona del lavadero estarían listas para antes de San Mateo, «y no hace ni quince días, pero el martes recibí una llamada del director de Obras diciéndome que la zona del Lavadero sí que se va a abrir, lo cual es una alegría, pero que la zona del puente, pese a estar finalizada y haber superado las preceptivas pruebas de carga, estar asfaltada y lista para la apertura, tendrá que esperar al 22 de octubre, lo cual me provoca una desazón terrible porque es una situación que se podía haber previsto».

El regionalista incidió en que la razón aludida es «un trámite administrativo, y soy muy comprensivo con todas esas situaciones porque conozco como funciona esto, pero creo que cuando ya estábamos tan cerca de la finalización de la obra, decir una fecha a tan corto plazo y errar, cuando se ha venido alargando tanto el proceso, hace pensar que no ha habido la mayor de las diligencias con los reinosanos, todo por un tema, ya digo, plenamente burocrático y administrativo», zanjó.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Archivan la causa contra tres cántabros acusados de introducir la enfermedad hemorrágica de las vacas en el norte de España
  2. 2 Aldi inicia la construcción de un supermercado en la calle Castilla
  3. 3 Para Alex Corretja la pista de la Magdalena «es la más emblemática de la historia de la Copa Davis»
  4. 4

    Plaga de conejos en las fincas de Cueto y Monte
  5. 5

    La geolocalización de los móviles, clave para detener a los autores del ataque a la sede del PSOE cántabro
  6. 6

    Almacenes Lavín adquiere Tomás Gómez y continúa su proceso de expansión
  7. 7

    El Gobierno encara la crisis de Ryanair con rutas a Sofía, Lanzarote y Almería en verano
  8. 8 Varias calles se cerrarán al tráfico este domingo por la celebración del Triatlón Ciudad de Santander
  9. 9

    Preocupación en San Felices por la «falta de control» de un albergue no regulado
  10. 10

    Gema Igual insiste con el aparcamiento de Joaquín Costa tras dos concursos desiertos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El concejal de Obras de Reinosa del PRC lamenta los retrasos en la apertura del puente sobre el Hijar

El concejal de Obras de Reinosa del PRC lamenta los retrasos en la apertura del puente sobre el Hijar