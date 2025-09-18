El concejal de Obras de Reinosa del PRC lamenta los retrasos en la apertura del puente sobre el Hijar Se esperaba abrir antes del comienzo de las fiestas de San Mateo, pero por un «trámite administrativo» habrá que esperar al 22 de octubre

Nacho Cavia Reinosa Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:25

El concejal de Obras en el Ayuntamiento de Reinosa, el regionalista Daniel Santos, ha lamentado este jueves que la Consejería de Fomento haya «dilatado» la finalización de las obras realizadas en el puente sobre el Hijar que conecta la ciudad con el Polígono Industrial de La Vega hasta finales del mes de octubre «a causa de un trámite administrativo», lo que impide su apertura al tráfico antes del inicio de las Fiestas de San Mateo. Una dura crítica a la gestión del Ejecutivo regional que parte del principal socio de Gobierno del PP en el municipio, ya que Santos mantiene un pacto local con el alcalde popular José Luis López.

El edil regionalista ha recordado que fue la propia Consejería la que fijó los plazos de entrega «y se los comunicó a este concejal», lo que ha generado, dice, «falsas expectativas en la ciudadanía, que nos está demandando la apertura de ese puente, muy utilizado, por otro lado, por los visitantes».

La zona del Lavadero, sí

Santos incidió en que se le informó personalmente desde la Consejería que el puente y la zona del lavadero estarían listas para antes de San Mateo, «y no hace ni quince días, pero el martes recibí una llamada del director de Obras diciéndome que la zona del Lavadero sí que se va a abrir, lo cual es una alegría, pero que la zona del puente, pese a estar finalizada y haber superado las preceptivas pruebas de carga, estar asfaltada y lista para la apertura, tendrá que esperar al 22 de octubre, lo cual me provoca una desazón terrible porque es una situación que se podía haber previsto».

El regionalista incidió en que la razón aludida es «un trámite administrativo, y soy muy comprensivo con todas esas situaciones porque conozco como funciona esto, pero creo que cuando ya estábamos tan cerca de la finalización de la obra, decir una fecha a tan corto plazo y errar, cuando se ha venido alargando tanto el proceso, hace pensar que no ha habido la mayor de las diligencias con los reinosanos, todo por un tema, ya digo, plenamente burocrático y administrativo», zanjó.