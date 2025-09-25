Un concierto de La Fuga sustituirá este viernes en Reinosa al de Medina Azahara La baja en la programación de la banda andaluza se suple con un esperado concierto del grupo campurriano

Nacho Cavia Reinosa Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:31

La Fuga vuelve a Reinosa nueve años después, y lo hace con un concierto en el que pondrá sobre el escenario un repertorio que combinará sus temas clásicos con algunos de su último disco, los cuatro que dan título a los singles que ya han dado a conocer de su álbum 'Justo después del silencio', que verá la luz en octubre. La Fuga es una banda de rock nacida justamente en Reinosa en 1996.

La suspensión de Medina Azahara se suple este viernes con un esperado concierto con el que la banda se reencontrará con sus seguidores reinosanos dentro de la programación de San Mateo 2025. El concierto de La Fuga dará comienzo a las 22.30 horas en la Plaza de España y será gratuito.

Exposición de la Cruz Roja

Entre tanto, este jueves Reinosa podrá disfrutar de una exposición sobre la Cruz Roja Española en la plaza de España desde las 11 de la mañana, el Tren Turístico seguirá mostrando los rincones más bellos e históricos de la ciudad y el Impluvium acogerá por la tarde una sesión de talleres y juegos infantiles. Además, como es habitual durante las fiestas, habrá varios escenarios para conciertos como los de Hoot'n Holler, Ana Chao o el de Pancho Torres y el Mariachi Internacional Estampas de México, en el Teatro Principal.