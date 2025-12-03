Daniel, un piragüista de Campoo de Yuso que «murió haciendo lo que más le gustaba»

La noticia del fallecimiento de Daniel Gutiérrez, el vecino de Campoo de Yuso, de 41 años, cuyo cuerpo fue hallado este lunes en aguas ... del pantano del Ebro mientras practicaba piragüismo, ha cogido por sorpresa a sus familiares y amigos. «Le ha tenido que dar algo cuando estaba en el agua porque era una persona muy experimentada y, además, apareció con el chaleco salvavidas puesto», comentaba ayer a este periódico uno de los amigos del grupo de montaña al que pertenecía Daniel desde hace tiempo.

Nadie se explica qué le pudo pasar a este «apasionado» del deporte, que solía salir a navegar con su kayak casi a diario, después del trabajo, y que «murió haciendo lo que más le gustaba». De ahí que todo su entorno esté pendiente del resultado de la autopsia, que será la que despeje esta incógnita.

Como cualquier otro día, Daniel, que residía junto a su pareja en la localidad de La Costana (capital de Campoo de Yuso), cogió su kayak y salió a remar a primera hora de la tarde desde La Población. Al ver que no regresaba a la hora prevista, su padre dio la voz de alarma a los servicios de emergencia sobre las 18.30 horas y se puso en marcha un amplio dispositivo de búsqueda, en el que participaron, además de diferentes efectivos de Cantabria coordinados por el 112, bomberos del Ayuntamiento de Burgos y de Valdebezana, y la agrupación de voluntarios de Villarcayo.

Sobre las 21.00 horas, un familiar encontró el cuerpo sin vida de Daniel cerca de la orilla, en el entorno de Quintanamanil (Campoo de Yuso). «Era un chaval muy majo, agradable, entretenido... Era muy colaborador con todo, siempre estaba metido en todos los 'saraos' del pueblo...», apuntaba ayer, el alcalde de Campoo de Yuso, Eduardo Ortiz. De hecho, el regidor recordaba que Daniel ganó un accésit en el concurso de fotografía del Ayuntamiento de Campoo de Yuso con la foto titulada 'Entre La Población y La Riva', que tomó desde su kayak mostrando un atardecer y que después se incluyó en el almanaque del municipio.

Mensajes de cariño

Durante toda la jornada de ayer, fueron varios los amigos que dejaron mensajes de despedida en las redes sociales de Daniel. «Que la tierra te sea leve amigo. Descansa en paz. Vuela alto», le escribió uno de ellos, acompañando una foto en la que aparecían los dos en un monte de la región. Porque, además de practicar piragüismo con su kayak, habitualmente, Daniel también hacía rutas de senderismo por el monte, los fines de semana, con un grupo de montaña. Precisamente, en una de esas rutas conoció a su actual pareja.

«Le gustaban también muchísimo las vías ferratas, pero tuvo un accidente muy grave hace unos años y estuvo de baja durante bastante tiempo. Tenía una gran fuerza de voluntad, era admirable porque consiguió recuperarse de la secuelas que le dejó la caída a base andar», resaltaba este amigo. «Era una persona excelente y 'superafable'. Cuando íbamos por Reinosa a tomar algo después de una ruta le saludaba todo el mundo. Era algo que me chocaba, impresionante, pero es que era una persona muy querida y conocida».

El funeral de Daniel, de cuerpo presente, se celebrará hoy, miércoles, a las doce del mediodía, en la Iglesia Parroquial de San Sebastián de Reinosa, siendo, a continuación, su incineración en el cementerio de Río Cabo de Torrelavega.