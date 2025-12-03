El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Daniel, un piragüista de Campoo de Yuso que «murió haciendo lo que más le gustaba»

El vecino de 41 años que apareció muerto este lunes en el pantano del Ebro era un «apasionado» del deporte, «muy afable» y «una persona querida»

Abel Verano

Santander

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:11

Comenta

La noticia del fallecimiento de Daniel Gutiérrez, el vecino de Campoo de Yuso, de 41 años, cuyo cuerpo fue hallado este lunes en aguas ... del pantano del Ebro mientras practicaba piragüismo, ha cogido por sorpresa a sus familiares y amigos. «Le ha tenido que dar algo cuando estaba en el agua porque era una persona muy experimentada y, además, apareció con el chaleco salvavidas puesto», comentaba ayer a este periódico uno de los amigos del grupo de montaña al que pertenecía Daniel desde hace tiempo.

