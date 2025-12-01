El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Pantano del Ebro a su paso por La Población en Campoo de Yuso. Daniel Pedriza

Buscan a un piragüista desaparecido en el pantano del Ebro

Los servicios de emergencia del 112 Cantabria, en colaboración con Burgos, han montado un dispositivo para localizar a un hombre, de 41 años, que no regresó al horario previsto tras su paseo diario con un kayaK

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Campoo de Yuso

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:28

El Gobierno de Cantabria, a través de los servicios de emergencia del 112 ha montado un dispositivo de búsqueda de un hombre de 41 años que aparcó su coche en La Población (Campoo de Yuso) a mediodía de este lunes, con intención de dar un paseo con su kayak hasta la zona de Arija. Al no regresar a la hora prevista (16.00 horas), su padre realizó una llamada para pedir ayuda y localizarle. En el lugar se ha montado un dispositivo de búsqueda terrestre y por el agua, utilizando drones para localizar a esta personas. En las tareas de rescate también colabora el 112 de Castilla y León.

Según relatan fuentes municipales a El Diario Montañés, el hombre que ha desaparecido tiene experiencia en deportes naúticos y suele hacer un paseo diario con su kayak tras acabar su trabajo, regresando siempre a una hora prevista. Al no hacerlo esta vez, su padre ha dado la voz de alarma sobre las 18.30 horas para buscarle y, de inmediato, se ha movilizado hasta el lugar a bomberos y rescatadores del Gobierno de Cantabria, al servicio de drones también del Ejecutivo, 061, Guardia Civil que aporta patrullas y otro dron del Seprona, Cruz Roja con ERIE acuático con una embarcación y agrupaciones de Protección Civil de Reinosa y Campoo de Yuso.

Alerta también en Castilla y León

Se dió traslado también al 112 de Castilla y León desde donde se ha movilizado a bomberos del Ayuntamiento de Burgos con medios acuáticos, Bomberos Voluntarios de Valdebezana y la agrupación de voluntarios de Villarcayo.

Para coordinar el operativo, técnicos de Protección Civil del Gobierno de Cantabria han establecido un Puesto de Mando Avanzado (PMA) en La Población, localidad perteneciente al municipio de Campoo de Yuso.

Inicialmente se ha realizado una búsqueda visual, utilizando los drones y haciendo un seguimiento por tierra, sin obtener resultados. Sí se ha localizado a estas horas el vehículo del desaparecido en las inmediaciones de La Población, donde lo suele estacionar cuando practica deporte.

Según explican los vecinos, se trata de una zona amplia de búsqueda fronteriza con la burgalesa localidad de Arija, una población que tradicionalmente colabora con Cantabria en este tipo de operativos fronterizos.

