Guardia Civil

Detenido el ladrón de las iglesias de Campoo de Yuso

Se trata de un varón de 27 años con residencia en Burgos

Ana del Castillo

Santander

Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:24

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 27 años como presunto autor de dos robos con fuerza en dos iglesias de Campoo de Yuso.

Los hechos ocurrieron la tarde del 8 de septiembre cuando el individuo forzó las puertas de acceso de los templos, accedió al interior y se llevó todos los objetos que encontró a su paso, como la puerta del sagrario o la tapa del ciborio. Minutos después, no contento con el botín, lo tiró a una cuneta y lo dejó abandonado.

Los agentes del equipo ROCA de Torrelavega, la unidad que se ocupó de la investigación, pudieron averiguar que el autor de los hechos residía en Villarcayo, localidad de Burgos cercana a Cantabria. Además, también consiguieron localizar el vehículo con el que se había desplazado hasta Campoo de Yuso.

La Guardia Civil de Cantabria, en colaboración con la de Villarcayo, se desplazó hasta el lugar de residencia del delincuente y procedió a su detención.

Durante la investigación, los agentes pudieron recuperar los objetos -todos eclesiásticos- sustraídos en los robos, que fueron entregados al párroco de las iglesias.

