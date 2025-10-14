El Obispado asegura que ya ha dado los primeros pasos para restaurar la Colegiata de Cervatos

El Obispado de Santander ya ha dado los primeros pasos para afrontar la restauración de los deterioros detectados en la Colegiata de Cervatos, Monumento Histórico ... Artístico Nacional y una de las cuatro de estilo románico de la región.

Precisamente su categoría como patrimonio nacional ha supuesto uno de los primeros contratiempos para no haber acometido ya las actuaciones necesarias para paliar, como ha reconocido el Obispado, los problemas causados por «la presencia de humedad y la falta de conservación», como denunció la Corporación de Campoo de Enmedio en su último pleno, unida ante el deterioro de una de sus principales joyas arquitectónicas.

Antonio Arribas, responsable de comunicación del Obispado, ha explicado que «sabíamos, por el párroco de Cervatos, de la necesidad de afrontar algunas actuaciones en el edificio, y así se había trasladado a la Delegación de Patrimonio, que envió a un equipo especializado para evaluar los posibles daños y elaborar un presupuesto».

Pero, como señaló Arribas, «su catalogación no permite hacer lo que creas conveniente cuando quieras y con quien quieras. Exige ciertos condicionantes, y más aún cuando es prácticamente imposible conseguir con tiempo profesionales de garantía para afrontar una actuación así».

También quiso dejar claro que ya tenían conocimiento de ese deterioro antes de recibir la carta del Ayuntamiento: «Para entonces ya habíamos dado los primeros pasos, pero estamos aún a la espera de poder ejecutar la obra. Esta se retrasa, pero, evidentemente, no porque la parroquia o el Obispado quieran».

Preocupación de la Corporación

La Corporación de Campoo de Enmedio les había remitido una carta instándoles a afrontar una «intervención urgente» en la Colegiata ante la «preocupante» presencia de «diferentes patologías detectadas tanto en la cubierta como en la torre», deterioro que «precisa de una rápida intervención».

Desde el Ayuntamiento se ha hecho esta semana «especial hincapié en la urgencia de la intervención» para evitar «males mayores», como expresó el alcalde, Pedro Manuel Martínez García, al hablar de «una de las joyas del arte románico de Cantabria».