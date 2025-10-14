El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen de cuando se puso en marcha la iluminación exterior del templo hace un par de años. DM

El Obispado asegura que ya ha dado los primeros pasos para restaurar la Colegiata de Cervatos

Su categoría como Monumento Histórico Artístico Nacional y la falta de profesionales adecuados estarían retrasando la intervención

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Campoo de Enmedio

Martes, 14 de octubre 2025, 16:48

El Obispado de Santander ya ha dado los primeros pasos para afrontar la restauración de los deterioros detectados en la Colegiata de Cervatos, Monumento Histórico ... Artístico Nacional y una de las cuatro de estilo románico de la región.

