Esto es lo que pasa en Valderredible si pones los huevos al sol

Mariña Álvarez Santander Lunes, 30 de junio 2025, 14:11

Hay un lugar en Cantabria tan extremo que en un solo día pasa del frío invierno al verano abrasador, con los termómetros al sprint a medida que avanzan las horas. Ayer amanecieron a 13º y a la hora de la siesta ya rozaban los 40º. Es Valderredible. Unos lo llaman la 'nevera' de Cantabria y otros la 'sartén', dependiendo de la estación en que lo digan. Ayer tocó sartén, claro.

Carlos López, que vive en uno de los pueblos vallucos, quiso hacer la famosa prueba. Ese experimento que hay quien piensa que solo funciona en Écija o rincones semejantes muy al sur, pues resulta que también se da en el norte. En la aldea de Rocamundo (enclave situado a 721 metros de altitud, con 46 habitantes censados), sin ir más lejos. Sacó una sartén a la era, la tuvo unas horas al sol y, a eso de las 17.30, cuando más apretaba, echó un chorro de aceite y, sin esperar ni dos segundos, cascó un huevo -de gallina-, lo echó y al instante comenzó a cuajar la clara. Vale, no salió frito del todo y con sus puntillitas, pero el vídeo que grabó Carlos, en el que se escucha el chisporroteo del huevo en la sartén, da fe de que con paciencia allí puedes cocinar sin gastar luz ni gas, al puro sol.

Hace tanto calor estas tardes de verano que en Valderredible la gente se ve obligada a cambiar sus costumbres: «por las tardes te echas la siesta y no se sale de casa hasta las 20.00 ó las 21.00. Por la tarde no se puede ni salir a las labores. No se puede ir a la huerta, ni regar... no se mueve ni una hoja. El tiempo es seco, abrasador», describe. Las cosas metálicas que están a la intemperie allí queman de verdad. Tanto como la sartén de Carlos.