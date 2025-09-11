El PRC de Reinosa propone reducir el IBI un 3% y aplicar nuevas bonificaciones en 2026 Daniel Santos plantea medidas para «aliviar a los vecinos y apoyar a quienes generan actividad en la ciudad»

Nacho Cavia Reinosa Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:46

El grupo regionalista en el Ayuntamiento de Reinosa planteará en sesión plenaria la aplicación de una serie de medidas fiscales para 2026 que tienen como objetivo «aliviar a los vecinos y apoyar a quienes generan actividad en la ciudad». Así lo ha anunciado el portavoz del PRC, Daniel Santos, quien dice que una de sus principales propuestas es la reducción del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) un 3%, «para ayudar a los reinosanos a contrarrestar el incremento del 2,8% que ha experimentado el coste de la vida».

Además, ha propuesto aplicar una bonificación del 50% en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y en la tasa de la licencia urbanística para comercios y locales de hostelería que realicen mejoras o reformas, «en aras a respaldar la modernización del sector y contribuir a su dinamización».

También quiere aplicar una bonificación del 50% a las obras de reforma de fachadas, galerías y cambios de ventanas en edificios, una medida que «no solo supondrá una renovación de imagen, sino que implicará la mejora de su eficiencia energética». La misma rebaja se plantea para reformas en viviendas destinadas al alquiler para «reactivar la oferta en Reinosa».

En relación con las tasas municipales, el PRC defiende una disminución del 85% en la tasa de ocupación de la vía pública del mercado semanal de los lunes y, en paralelo, una subida del 20% en la tasa de puestos y barracas.

Locales de asociaciones

Por último, Daniel Santos ha abogado por rebajar un 85% la tasa que se aplica a los locales destinados a las asociaciones culturales y deportivas. «Tras 12 meses de aplicación, todos somos conscientes de las consecuencias negativas que ha traído consigo, ya que se ha convertido en un auténtico obstáculo para la actividad de las asociaciones de la ciudad», ha recalcado.

