El PSOE de Reinosa censura la renuncia del Ayuntamiento al proyecto Lanzadera de Empleo Sergio Balbontín lo califica como «un fracaso político y humano» y afirma que el alcalde «no puede seguir ni un minuto más al frente de esta ciudad»

Nacho Cavia Reinosa Martes, 4 de noviembre 2025, 12:52 Comenta Compartir

El secretario general del PSOE de Reinosa y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Reinosa, Sergio Balbontín, ha denunciado la renuncia del gobierno municipal al programa de Lanzadera de Empleo y emprendimiento solidario para el próximo año.

El concejal afirma que «con esa decisión se deja sin apoyo, formación y acompañamiento a decenas de personas desempleadas no sólo del municipio sino de toda la comarca».

Balbontín califica esa renuncia voluntaria como «un hecho injustificable y gravísimo, que retrata la falta de compromiso humano y político» del gobierno PP-PRC. Y asegura «un alcalde que no cree en las personas ni en la política útil, que no lucha por quienes más lo necesitan, no puede seguir ni un minuto más al frente de esta ciudad». «Sin duda, es una noticia muy triste y lamentable para Reinosa. Se ha perdido un recurso que no solo ofrecía formación, sino esperanza».

También advierte el edil que ha sido el alcalde «quien reconoce por escrito ante el Gobierno de Cantabria que renuncia a la subvención concedida por no ser capaz de completar el proceso de selección a tiempo». «¿Cómo es posible que lo que han hecho correctamente 14 municipios en toda Cantabria sea imposible para el Ayuntamiento de Reinosa?», se ha preguntado.

«Silencio cómplice» del PRC

El portavoz socialista censura, al tiempo, el «silencio cómplice» del PRC, responsable directo de la Concejalía de Empleo. «Son socios de gobierno y no pueden seguir escondiéndose detrás de la responsabilidad del alcalde. Eso no es compromiso con la ciudad; eso es rendirse y olvidar a quienes deberían defender a sus vecinos».