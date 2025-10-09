Reinosa pone fecha al primer examen de la oposición para seis plazas de policía Será el 20 de octubre y concurrirán 133 aspirantes en un proceso que se iniciará en las instalaciones del IES Montesclaros

Nacho Cavia Reinosa Jueves, 9 de octubre 2025, 13:49

El Ayuntamiento de Reinosa ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo para la cobertura, mediante oposición libre, de seis plazas de Policía Local, la designación del Tribunal y el lugar y fecha de celebración del primer ejercicio. Será a las 11 de la mañana del 31 de octubre en el IES Montesclaros y concurrirán 133 aspirantes, 107 hombres y 26 mujeres.

Como adelantó esta misma semana el alcalde, José Luis López Vielba, al proceso selectivo para contar con seis agentes se añadirá una plaza de subinspector. Además, anunció que «se tiene previsto cubrir tres plazas de oficial de policía por promoción interna, con lo que la plantilla estará dotada suficientemente, a falta de suplir las vacantes que puedan surgir fruto de la promoción interna o de procesos de movilidad de agentes a otros municipios».

El Tribunal se constituirá el lunes 20 de octubre y estará presidido por la persona que elijan los vocales de ese órgano en la sesión constitutiva.