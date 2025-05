Reinosa renueva la imagen de la plaza España y la calle Mayor, arteria de la ciudad

Lucía Alcolea Santander Jueves, 15 de mayo 2025, 07:03 Comenta Compartir

Si todo sale bien, el centro neurálgico de Reinosa parecerá otro de aquí a un año. El Ayuntamiento ha comenzado esta semana las obras de remodelación de la plaza de España y la calle Mayor, la arteria principal de la ciudad, que será objeto de un lavado de cara integral con cargo a una inversión municipal de 800.000 euros. Es el lugar donde se concentran los comercios, los establecimientos de hostelería y los servicios, es decir, el centro urbano. Por continuar con el símil anatómico, la mal llamada vena aorta –en realidad es una arteria–, donde se encuentra, también, el edificio consistorial. La intención es realizar una operación de cirugía estética para optimizar el aspecto que ofrece la zona en la actualidad.

«Las losas están en muy malas condiciones y serán sustituidas por otras de mayor tamaño y grosor, adaptadas a la climatología y preparadas para soportar el paso –y el peso– de vehículos», explicó ayer el concejal del área, Daniel Santos. Pero no de cualquier vehículo, sino de las furgonetas de servicio, que son las únicas que tienen permiso para acceder a esta zona restringida al tráfico rodado. La actuación no contempla operar en los intestinos de la calle, es decir, que no afectará a las tuberías ni al saneamiento. «Es más bien algo estético y superficial», concretó Santos. Los trabajos están siendo ejecutados por la empresa Aníbal y el plazo de ejecución es de un año, es decir, que la presencia de máquinas en la zona será la tónica habitual durante los próximos doce meses. Un mal inevitable.

Consciente de las molestias que esto puede suponer para los empresarios de la zona, el Consistorio convocó a los propietarios a una reunión para explicarles la planificación. «Empezaremos por la plaza para que, mientras, la calle Mayor pueda continuar siendo perfectamente transitable». La previsión es finalizar esta primera fase en septiembre, realizar un parón de quince días durante las fiestas de San Mateo y en octubre, retomar las labores en la calle Mayor.

Las claves Fases Para entorpecer lo menos posible el tránsito peatonal, la actuación se realizará en dos partes

Estética El proyecto implica actuar en la superficie de la calle, sin entrar en el sistema de saneamiento o similares

Comerciantes Los propietarios de los negocios han sido informados de la obrapor el Ayuntamiento

Por si hay problemas, quejas o lo que pueda surgir, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los comerciantes los números de teléfono tanto del concejal del área como del jefe de obra. «Si hay algún problema intentaremos solucionarlo sobre la marcha y por supuesto, trataremos de facilitar el paso de los clientes a los establecimientos mediante la colocación de rampas». Además, trabajarán por tramos, intentando entorpecer lo menos posible «y de paliar las incomodidades dentro de lo posible, ya que no podemos evitar que haya polvo y ruido». De momento, los operarios se centran en retirar el pavimento actual, tras lo cual ya se espera que accedan a la plaza las máquinas de mayor tonelaje.

Trámites

El edil de obras reconoció que es «una actuación muy esperada», de la que se venía hablando «ya en la anterior legislatura». El motivo por el que no se ha llevado a cabo antes es «que hubo problemas con los trámites y el proceso de adjudicación». Una circunstancia a la que se suma «la cantidad de informes sectoriales que es necesario presentar cuando se trata de proyectos de calado como el que nos ocupa». Con todo, «es lo normal en este tipo de situaciones y esperamos que las cosas vayan bien y se cumplan los plazos», reconoció.