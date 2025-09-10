Reinosa trae a San Mateo un concierto gratuito de Medina Azahara en su gira de despedida

Kevin Barquín Santander Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:41 Comenta Compartir

Las Fiestas de San Mateo regresan un año más a Reinosa con una programación que combina tradición, música y espectáculos para todos los públicos. El Ayuntamiento, a través de su Concejalía de Festejos, ha diseñado un calendario repleto de conciertos, verbenas, actuaciones de calle y desfiles con el objetivo de atraer a miles de visitantes a la capital campurriana.

El pregón correrá a cargo de Ángel Manzano y dará el pistoletazo de salida el viernes 19 de septiembre a las 19.30 horas. Esa misma jornada, el Teatro Principal acogerá, a las 20.30, la gala de las LXI Justas Literarias y el LIII Concurso de Cuentos José Calderón Escalada, presidida por la reina y damas de las fiestas. En el acto los autores del poemario y el relato ganador darán lectura a sus obras.

El sábado 20 de septiembre se celebrará la XV Feria de Comercio y Artesanía junto con torneos deportivos de hockey, rugby o petanca, entre otros. Por la noche, el Gran Desfile de Carrozas Artísticas, que conmemora su 83 aniversario, volverá a llenar las calles de color y música desde el Parque de Cupido. La jornada culminará con la actuación de la orquesta Cayena en la Plaza de España. El domingo 21 será el turno de la centenaria Feria de Ganado Vacuno y Caballar y de la final del Concurso Nacional de Bolos. El Desfile de Carrozas Artísticas repetirá en horario matinal, seguido de actuaciones callejeras, entrega de premios, fuegos artificiales y la verbena de la orquesta Clan Zero.

La siguiente semana llegará con actividades para jóvenes, mayores y aficionados a la zarzuela. Y uno de los momentos más esperados será el concierto gratuito de Medina Azahara, incluido en su gira de despedida, el viernes 26 de septiembre a las 22.30 horas en la Plaza de España. Tras la mítica banda andaluza, llegará una verbena con los 'hits de los 80' de Paco Pis, Carlos Revuelta y Mon Fernández.