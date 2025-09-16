El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Uno de lo sbomberos comprueba los daños tras apagar el fuego.

Uno de lo sbomberos comprueba los daños tras apagar el fuego. DM

Reunión de urgencia en Cementos Alfa para conocer causas y consecuencias del incendio del lunes

Los bomberos tardaron cerca de media hora en apagar el fuego que no causó heridos ni riesgo importante para la fábrica de Mataporquera

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:46

Dirección y técnicos de Cementos Alfa mantienen en la mañana de este martes una reunión para arrojar luz a lo que pasó este lunes, cuando ... se declaró un incendio en la factoría de Mataporquera (Valdeolea). Dos son los objetivos principales del encuentro presidido por la directora de la fábrica, Beatriz Malagón: aclarar qué provocó el fuego y cuantificar los daños.

