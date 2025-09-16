Reunión de urgencia en Cementos Alfa para conocer causas y consecuencias del incendio del lunes
Los bomberos tardaron cerca de media hora en apagar el fuego que no causó heridos ni riesgo importante para la fábrica de Mataporquera
Santander
Martes, 16 de septiembre 2025, 13:46
Dirección y técnicos de Cementos Alfa mantienen en la mañana de este martes una reunión para arrojar luz a lo que pasó este lunes, cuando ... se declaró un incendio en la factoría de Mataporquera (Valdeolea). Dos son los objetivos principales del encuentro presidido por la directora de la fábrica, Beatriz Malagón: aclarar qué provocó el fuego y cuantificar los daños.
Dos dotaciones de bomberos del servicio del 112 de Cantabria apagaron el incendio declarado a las 20.00 horas del lunes en Cementos Alfa, concretamente en una instalación auxiliar que da servicio al horno y se usa como almacén. Los efectivos refrigeraron primero una chimenea, que estaba incandescente y después atacaron las llamas desde la parte superior del edificio. Tardaron poco más de media hora en sofocar este incendio que no ha ocasionado daños personales. El Servicio del 112 en Cantabria ha publicado un vídeo a través de sus redes sociales en el que varios bomberon entran en el edificio siniestrado. En él, se puede comprobar que, a parte de los bienes que hayan podido consumir las llamas, hay importantes daños provocados por el agua y la espuma utilizadas para apagarlas.
La empresa está haciendo un balance de las pérdidas materiales provocadas por este siniestro. Fuentes municipales quitan importancia al incidente, dado que fue un fuego de corta duración y «ni el humo ni las llamas se percibían casi desde el pueblo», afirma el alcalde de Valdeolea, Fernando Franco.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.