Reunión de urgencia en Cementos Alfa para conocer causas y consecuencias del incendio del lunes

Dirección y técnicos de Cementos Alfa mantienen en la mañana de este martes una reunión para arrojar luz a lo que pasó este lunes, cuando ... se declaró un incendio en la factoría de Mataporquera (Valdeolea). Dos son los objetivos principales del encuentro presidido por la directora de la fábrica, Beatriz Malagón: aclarar qué provocó el fuego y cuantificar los daños.

Dos dotaciones de bomberos del servicio del 112 de Cantabria apagaron el incendio declarado a las 20.00 horas del lunes en Cementos Alfa, concretamente en una instalación auxiliar que da servicio al horno y se usa como almacén. Los efectivos refrigeraron primero una chimenea, que estaba incandescente y después atacaron las llamas desde la parte superior del edificio. Tardaron poco más de media hora en sofocar este incendio que no ha ocasionado daños personales. El Servicio del 112 en Cantabria ha publicado un vídeo a través de sus redes sociales en el que varios bomberon entran en el edificio siniestrado. En él, se puede comprobar que, a parte de los bienes que hayan podido consumir las llamas, hay importantes daños provocados por el agua y la espuma utilizadas para apagarlas.

Humo provocado por el incendio de Cementos Alfa.

La empresa está haciendo un balance de las pérdidas materiales provocadas por este siniestro. Fuentes municipales quitan importancia al incidente, dado que fue un fuego de corta duración y «ni el humo ni las llamas se percibían casi desde el pueblo», afirma el alcalde de Valdeolea, Fernando Franco.