El tráfico vuelve a las temidas Hoces de Bárcena

Los conductores que habitualmente hacen el recorrido entre Torrelavega y Matamorosa por la Autovía de la Meseta deben de pensar, a estas alturas del año, ... que lejos de acabar con las obras en túneles y viaductos, sembrados de conos a un lado y otro de cada carril, los contratiempos se multiplican, y, con ellos, la duración del viaje.

Para muchos, recuperar estos días el trayecto de las Hoces de Bárcena, en la Nacional 611 entre Pesquera y Molledo, ha sido casi traumático, porque sin lugar a duda es uno de esos tramos que mejor no tener que recorrer, sobre todo si es de noche.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anunciaba esta semana la continuación de las obras en la A-67 y, con ello, nuevas restricciones. La más notable, el tener que abandonar esa autovía en sentido Santander a la altura de Pesquera (Salida 144), para coger las temidas Hoces, debido a la extensión de una capa de rodadura con aglomerado asfáltico en el túnel de Somaconcha, un corte de tráfico que se alargará, previsiblemente, hasta el viernes 3 de octubre.

Eso sí, se permitirá la circulación en la Autovía por un carril de ocho de la noche a siete de la mañana, excepto para vehículos especiales con anchura superior a cuatro metros, que podrán circular los lunes, jueves y viernes de 20 a 21.30 horas.

Para esos conductores que salen de Torrelavega para circular por la Autovía en sentido Reinosa los conos empiezan a aparecer en el túnel de Riocorvo, con el carril derecho cortado al tráfico, dejando libres los otros dos. El siguiente inconveniente está en otro túnel, el del Gedo, en Los Corrales de Buelna, con uno de los dos carriles cortados. Más adelante también está limitado a un carril el paso por el túnel de Lantueno. El resto del camino, hasta el desvío a Matamorosa, está exento de restricciones.

En el regreso, hacia Torrelavega, esta semana había un pequeño tramo de apenas 100 metros en el que estaba cortado el carril derecho entre la entrada por Matamorosa y la salida a Reinosa (Norte). El siguiente tramo con un solo carril es el del túnel de Lantueno.

El siguiente cambio es en la salida 144, a la altura de Pesquera, donde se abandona la Autovía y se coge la Nacional 611 para atravesar las Hoces de Bárcena hasta la reentrada en Santa Cruz de Iguña. Un tramo de apenas 10 minutos que lleva el doble recorrerlo, cuando menos, por la alta probabilidad de encontrarse un transporte pesado.

Antes de Torrelavega hay otras dos restricciones, una en el túnel del Gedo y otra en el de Riocorvo en ambos casos un carril cortado, aunque en algunos momentos llegaron a estar cerrados dos de los tres carriles en el de Cartes.

Marlantes

No es el único cambio en la Autovía, aunque para ello hay que irse más al sur. La impermeabilización de la calzada del viaducto de Marlantes, también en sentido Santander, obliga a los conductores a desviarse por la calzada izquierda sentido Palencia, aprovechando los pasos de mediana. Eso si no quieren abandonar la Autovía en la salida 126, pasado Fombellida, tomar la Nacional 611 e incorporarse de nuevo a la A-67 en la entrada 133 hacia Reinosa. Desvío que, previsiblemente, se alargará hasta el 18 de octubre.

El Ministerio ya ha advertido que todas esas y otras obras terminarán a finales de año.