«Las viviendas de Las Fuentes en Reinosa se hunden y no entienden de burocracia»

«Las viviendas de Las Fuentes en Reinosa se hunden y no entienden de burocracia» DM

«Las viviendas de Las Fuentes en Reinosa se hunden y no entienden de burocracia»

Los vecinos afectados por los 'soplaos' del paseo del arroyo piden que se aceleren las medidas que propuso la Universidad de Cantabria para evitar que sus casas se muevan

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Sábado, 6 de diciembre 2025, 09:50

Los afectados por los hundimientos o 'soplaos' de gran envergadura del paseo del arroyo Las Fuentes no pueden más y lanzan un grito de auxilio ... al Ayuntamiento de Reinosa: «¡La urgencia es máxima: nuestras casas se hunden, no entienden de burocracia y continúan moviéndose!». No exageran, ya que los testigos que tienen colocados en sus agrietadas fachadas son ya de «dos centímetros» y los propios responsables municipales reconocen el problema. El asunto se trató el jueves en el pleno y fue el portavoz socialista, Sergio Balbontín, quien preguntó al equipo de gobierno (PP-PRC) por qué no se ejecuta la actuación comprometida en los números 8 y 10 de la mencionada calle, para frenar así el deterioro de las casas. La respuesta del concejal de Obras, Daniel Santos (PRC), fue que el compromiso sigue ahí, «intacto».

