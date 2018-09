Castro abre su puerto a barcos históricos

Embarcaciones de todo tipo se dieron cita ayer, 14 de septiembre, en el entorno portuario castreño, para formar parte de la primera edición del Festival Marítimo ¡A la mar! La iniciativa, que tiene como objeto revitalizar el papel de Castro Urdiales como ciudad costera portuaria, se prolongará durante todo el fin de semana.

La inauguración del evento tuvo lugar sobre la cubierta de la nao 'Victoria', anclada en el muelle norte del puerto, y contó con la presencia del alcalde de Castro Urdiales, Ángel Díaz-Munío, quien afirmó que este evento se financia con un 30% a través de los fondos del Grupo de Acción Costera, mientras que el 70% restante «lo pone el Ayuntamiento utilizando los fondos de un convenio con la empresa Eroski». Además, Díaz-Munío recalcó que la situación económica de Castro no es boyante: «Hay que reconocer que el puerto y la mar ha tenido más importancia en cualquier época histórica que la que tienen actualmente. La situación es mala, la actividad pesquera está en una situación crítica y para salir de ahí también está pensado este festival, para relanzar el papel de Castro en la mar», añadiendo que el festival se compone de una parte lúdica, para que sea «agradable» y convocar a un mayor número de personas. «Las actividades tienen que ver con lo que tenemos aquí, como el remo, la vela o el submarinismo. Es decir, lo que se mueve normalmente alrededor del puerto castreño», indicó.

Para atraer a los visitantes, el festival cuenta con barcos históricos, lo cual, según el mandatario, «es un atractivo indudable que atraerá a la gente».

Por su parte, la directora General de Pesca, Marta López, indicó a continuación que el Gobierno está «encantado» de ver que se echa en buen saco este tipo de fondos. «Podemos sacarle el mayor jugo entre todos a este Festival. No es que tengamos mucho dinero en Cantabria, pero sí lo sabemos utilizar y eso es mejor que tener mucho y no saber utilizarlo. Hay que sacar el jugo a este festival, al mar y a esta zona castreña, que es maravillosa», aseguró López. Finalmente, la palabra fue tomada por el director del Grupo de Acción Costera Oriental de Cantabria, quien se mostró satisfecho de que se trate de un proyecto «que está mirando al mar y no de espaldas a la mar, como desgraciadamente ocurre en muchos municipios pesqueros».

«Castro es un municipio inminentemente marinero, con identidad y cultura arraigadas. Castro sin barcos no sería Castro, por eso, hacer estas cosas de cara al mar es fundamental», señaló Gutiérrez, sin olvidar la «debilidad» por la que pasa la Cofradía de Pescadores. Los barcos y bateles arribaron al puerto castreño durante toda la tarde para dar forma a un festival que sólo acaba de comenzar.