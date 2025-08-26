Castro da luz verde al vial de Riomar cuatro décadas después

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Castro Urdiales, previsto inicialmente para este martes a las 9.00 horas, comenzó con polémica. Agustín Fernández Martínez, portavoz ... de Vox, planteó al inicio de la sesión dudas sobre el cumplimiento del plazo legal de convocatoria, que exige un mínimo de dos días hábiles. Ante esta cuestión, la Corporación municipal decidió aplazar el pleno, con la abstención de Vox y del Partido Popular y convocar, en su lugar, una sesión extraordinaria y urgente que comenzó a las 11.15 horas.

La alcaldesa, Susana Herrán, explicó que este cambio implicaba que solo podían debatirse y votarse los puntos previamente dictaminados, lo que dejó fuera del orden del día la moción del Partido Popular relativa a las obras de La Barrera.

Además, Herrán denunció durante la sesión que, por segunda vez consecutiva –en los plenos ordinarios de julio y agosto–, el orden del día había aparecido publicado en redes sociales de un medio local antes de que la convocatoria estuviera firmada oficialmente por la Alcaldía y la Secretaría Municipal. «Lo que no podemos permitir en este Ayuntamiento es que un concejal o concejala de esta Corporación no custodie los documentos como es de obligado cumplimiento y lo vamos a saber», afirmó la regidora, indicando que ya están investigando lo ocurrido. Ningún concejal tomó la palabra para replicar estas acusaciones.

El principal punto del orden del día fue la aprobación del proyecto de obra y la incoación del expediente de expropiación para ejecutar la segunda fase del vial de Riomar, un proyecto clave para mejorar la movilidad en el barrio de Cotolino.

El concejal de Urbanismo, Eduardo Amor (CastroVerde), explicó la larga trayectoria de este proyecto, ideado en los años 70, incorporado a un proyecto de compensación aprobado en los 80 y vinculado al desarrollo urbanístico de Cotolino en los 90, pero nunca materializado por completo. Amor detalló que el vial es fundamental para descongestionar los accesos a Cotolino, donde viven miles de personas. Ahora mismo cuentan con dos entradas, ambas con recorridos poco funcionales: una desde el Alto de la Cruz y otra atravesando todo el municipio. «Desde luego no es suficiente para las personas que viven en Cotolino, y a ello se suma que en el centro de salud de la zona se centran todas las urgencias», señaló Amor.

El edil recordó que la paralización de la segunda fase se debió a un defecto de forma en el proceso judicial entre el Ayuntamiento y los 51 propietarios de los garajes que ocupan el terreno necesario para completar el vial. El proceso debía haberse resuelto en tres meses, pero, al ser tantos propietarios, las notificaciones individuales no se realizaron en plazo, y el juicio se alargó más de tres años. Con la aprobación unánime del expediente, el Ayuntamiento queda habilitado para licitar la obra, «un hito muy esperado».