Castro restaura las puertas del edificio consistorial por 6.897 euros
Durante el proceso, serán sustituidas por otras provisionales para garantizar la seguridad continuar con la atención al público
Castro Urdiales
Viernes, 29 de agosto 2025, 13:11
El Ayuntamiento de Castro Urdiales retirará hoy las puertas de su Casa Consistorial para restaurarlas. Mientras tanto, se instalarán puertas provisionales con el fin de ... asegurar tanto la protección del edificio como la continuidad de la atención a los vecinos y visitantes que acuden diariamente a las dependencias municipales. La restauración de las puertas se va a realizar por el ebanista Rafael Eguren. El importe total de esta restauración es de 6.897 euros (IVA incluido).
La concejal de Turismo, Patrimonio y Archivo, Dely Vélez, ha explicado que la intervención forma parte de las acciones de conservación y puesta en valor del patrimonio municipal, con el objetivo de preservar el edificio histórico, asegurar su buen estado y mejorar su accesibilidad y operatividad. Vélez subrayó, además, que «el consistorio coordinará las actuaciones de restauración con empresas y profesionales especializados, de manera que se minimicen las posibles molestias a ciudadanos y visitantes».
Así, el Ayuntamiento pide a la ciudadanía y a los trabajadores municipales que respeten las señalizaciones y mantengan las precauciones necesarias en la zona durante la realización de dichos trabajos.
