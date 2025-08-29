El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Puertas de la Casa Consistorial de Castro Urdiales. DM

Castro restaura las puertas del edificio consistorial por 6.897 euros

Durante el proceso, serán sustituidas por otras provisionales para garantizar la seguridad continuar con la atención al público

Ana Bringas

Ana Bringas

Castro Urdiales

Viernes, 29 de agosto 2025, 13:11

El Ayuntamiento de Castro Urdiales retirará hoy las puertas de su Casa Consistorial para restaurarlas. Mientras tanto, se instalarán puertas provisionales con el fin de ... asegurar tanto la protección del edificio como la continuidad de la atención a los vecinos y visitantes que acuden diariamente a las dependencias municipales. La restauración de las puertas se va a realizar por el ebanista Rafael Eguren. El importe total de esta restauración es de 6.897 euros (IVA incluido).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detienen al investigado por el incendio mortal en Juan de la Cosa, en busca y captura desde enero
  2. 2

    Aviso de coche en llamas, ¿otra vez?
  3. 3 Díaz Ayuso, de Madrid a Ruiloba para entregar un premio a Alfonso Ussía
  4. 4

    Pablo Ramón, refuerzo para la defensa del Racing
  5. 5

    «Entiendo que muchos cántabros consideren el turismo una invasión, pero es muy importante»
  6. 6

    Aluvión de muestras de apoyo al zoo de Santillana del Mar
  7. 7

    Educación y la Junta de Personal no llegan a un acuerdo: se mantiene la huelga de profesores
  8. 8

    Susto en el rompeolas de San Vicente
  9. 9

    Recorremos la cantera de Roiz: tras seis días de fiesta ilegal, ni rastro de basura
  10. 10

    Detenidos dos colombianos circulando por la A-67 con 80 kilos de speed

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Castro restaura las puertas del edificio consistorial por 6.897 euros

Castro restaura las puertas del edificio consistorial por 6.897 euros