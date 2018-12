El Coso Blanco no cumple un requisito para ser Fiesta de Interés Turístico Nacional El Coso Blanco es la fiesta por excelencia en Castro Urdiales. / Sane El Ministerio de Turismo ha rechazado la petición del Ayuntamiento de Castro al no presentar veinte publicaciones en medios de comunicación nacionales ABEL VERANO Castro Urdiales Martes, 4 diciembre 2018, 07:19

En medio de la polémica suscitada hace unos días por la petición del Ayuntamiento de Ampuero para que sus Encierros sean declarados Fiesta de Interés Turístico Nacional, un trámite que ha quedado pendiente de la presentación de un informe que certifique que no hay maltrato animal, el Ayuntamiento de Castro se ha topado con un obstáculo que impide que el Coso Blanco obtenga la distinción nacional.

Según informaron desde la Secretaria de Estado de Turismo, el pasado 18 de julio se presentó la petición del Ayuntamiento de Castro junto con el expediente y, dos días después, se remitió escrito de subsanación, «y no se ha obtenido respuesta». A este respecto, el concejal de Festejos, Humberto Bilbao (CastroVerde), explicó a este periódico que el motivo por el que el Ministerio de Turismo ha denegado la solicitud tiene que ver con un requisito que no se cumple y es la presentación de un mínimo de 20 actuaciones promocionales en medios de prensa escrita (periódicos, revistas, etc), radios y televisión de difusión nacional o en uno o varios países extranjeros.

En el escrito remitido al Ayuntamiento castreño por parte de la subdirectora general de Desarrollo y Sostenibilidad Turística, Tatiana Martínez, se comunica que «las acciones promocionales presentadas no se ajustan a lo establecido en la orden que regula la denominación de Fiestas de Interés Turístico Nacional». Además, el Ministerio adjuntaba un anexo en el que se relacionan la acciones de promoción que se consideran válidas y las que no, al efecto de subsanación, dando un plazo de diez días para remitir la documentación requerida. «De no recibirse dicha documentación se declarará desistido en su derecho el trámite correspondiente. No obstante, en el futuro, cuando reúna los requisitos establecidos en la Orden de Regulación, podrá solicitar la declaración de nuevo», concluía el escrito de Turismo.

El principal problema con el que se ha encontrado el Ayuntamiento de Castro es que la actuaciones promocionales no pueden tener más de cinco años de antigüedad y todas las presentadas (que son las únicas que tienen) superan ese plazo, razón por la que no son válidas junto a otras de medios regionales y digitales, que tampoco han sido aceptadas.

Más afectados

Junto a Castro, hay otros cinco municipios cántabros –que conocieron hace año y medio a través de este periódico que sus fiestas no eran de Interés Nacional– que tienen el mismo problema para solicitar la declaración al Ministerio.

Ante esta situación, el pasado mes de julio la directora general de Turismo, Eva Bartolomé, anunció que iba a plantear una solicitud al resto de directores de Turismo de España para modificar la orden que regula las fiestas con el fin de que se pueda justificar la difusión de las mismas a través de los medios digitales, facilitando así la concesión del título nacional e internacional.