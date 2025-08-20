Grupos de voluntarios limpiarán la bahía de Castro el domingo

El Ayuntamiento de Castro Urdiales presentó en la mañana de ayer la trigésima edición de la Limpieza de la Bahía Castreña, una iniciativa que une ... deporte y conciencia medioambiental, y que contará con la participación de buceadores, asociaciones y colectivos locales. En la rueda de prensa intervinieron la concejal de Medio Ambiente, Virginia Losada; el concejal de Deportes, Francis Vilella; la responsable del club Casca, Virginia Fernández; Aritz Santos, de Castro-SUB; y Encarni Cantero, en representación de Mi Pueblo Limpio.

La cita será este domingo a las 10.30 horas frente a los hangares de buceo en el Pabellón de Actividades Náuticas. Allí se organizarán los grupos de voluntarios, se entregarán sacos y guantes para que nadie se haga daño al sacar metales del mar, y se repartirán las zonas de limpieza entre mar y tierra. Los buceadores comenzarán su labor alrededor de las 11.30 horas y se prevé que finalicen hacia las 13.30 horas. Posteriormente, todos los participantes compartirán un almuerzo de agradecimiento.

1.200 kilos de residuos se recogieron en la última edición, una cifra que se repite casi todos los años

En la pasada edición se retiraron 1.200 kilos de residuos, incluyendo tres mil colillas recogidas en el entorno de La Dársena. Entre los hallazgos más habituales se encuentran redes, plásticos, baterías de barco, bicicletas y neumáticos.

Al inicio de la presentación, la edil titular de Medio Ambiente subrayó que «no debería hacerse ni un año más esta actividad porque deberíamos estar todos concienciados con el mar y ayudar a protegerlo». Losada recordó que «el casco histórico, la bahía y el puerto son el corazón de Castro Urdiales y es nuestra obligación mantenerlo limpio y concienciarnos de la importancia de protegerlo». Además, reiteró el apoyo del Ayuntamiento a la iniciativa: «Pueden contar con nosotros para lo que necesiten».

De la misma manera, Virginia Fernández, responsable del Casca -club impulsor de la iniciativa desde 1992- destacó que «ojalá no tuviéramos que hacerlo, pero la gente sigue arrojando basura». Señaló que este año se cumple el 30 aniversario, aunque en algunas ediciones no pudo celebrarse debido a la pandemia. «Llevamos tres años colaborando con Castro-SUB para sumar más buceadores y con Mi Pueblo Limpio para la limpieza desde tierra», explicó.

Encarni Cantero, portavoz de Mi Pueblo Limpio, se mostró agradecida al club Casca «porque realiza una labor que nosotros no podemos hacer, acceder al agua». Según detalló, su asociación se encarga de retirar los residuos que los buceadores acercan hasta las escalerillas y de limpiar el entorno terrestre, incluyendo zonas como Santa Ana, donde esperan encontrar muchos restos de las fiestas estivales en el municipio.

«El medio ambiente no es un problema solamente de Medio Ambiente; es de Festejos, de Servicios Sociales... Es un momento muy delicado el que está atravesando nuestro país y tenemos que ser muy conscientes del daño que estamos haciendo a los entornos naturales», advirtió, haciendo referencia a los múltiples y atroces incendios activos en varios puntos de la geografía española. En este sentido, comentó que algunos participantes llegarán desde León, una zona especialmente afectada por el fuego.

En esta edición ya se cuentan 25 buceadores inscritos y al menos 15 voluntarios en tierra, además de miembros de Mi Pueblo Limpio. «A ver qué encontramos este año; esperamos que no haya muchas bicis eléctricas de las que ha dispuesto el Ayuntamiento y que la gente sea más consciente de que cuesta dinero y es dinero de todos», comentó Fernández.