Embarcaciones en el puerto de Castro Urdiales. A. Bringas

Grupos de voluntarios limpiarán la bahía de Castro el domingo

La iniciativa de retirar residuos en mar y tierra, que parte de colectivos sociales con el apoyo del Consistorio, alcanza este año su treinta edición

Ana Bringas

Ana Bringas

Miércoles, 20 de agosto 2025, 02:00

El Ayuntamiento de Castro Urdiales presentó en la mañana de ayer la trigésima edición de la Limpieza de la Bahía Castreña, una iniciativa que une ... deporte y conciencia medioambiental, y que contará con la participación de buceadores, asociaciones y colectivos locales. En la rueda de prensa intervinieron la concejal de Medio Ambiente, Virginia Losada; el concejal de Deportes, Francis Vilella; la responsable del club Casca, Virginia Fernández; Aritz Santos, de Castro-SUB; y Encarni Cantero, en representación de Mi Pueblo Limpio.

