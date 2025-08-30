Los jardines de Ocharán en Castro abren en septiembre La Concejalía de Turismo mantendrá las visitas libres al recinto del castillo todos los miércoles del mes a las 11.00 y a las 16.00 horas

Se acaba el verano pero continúan las visitas a los jardines del Castillo de Ocharán en Castro Urdiales. Así lo ha comunicado la Concejalía de Turismo, que abrirá el recinto todos los miércoles del mes, con dos pases, uno a las 11.00 y otro a las 16.00 horas. Como ya han explicado en anteriores ocasiones, cada visita tendrá un aforo de cincuenta personas y las inscripciones se realizarán online (35 plazas) y de manera presencial (15 plazas), siendo estas últimas preferentemente para personas mayores. La venta de entradas estará disponible antes del día de la visita durante las cuatro jornadas. Por ejemplo, el plazo para comprar los pases del miércoles, 3 de septiembre, comenzó el jueves, 28 de agosto, y se cerrará el martes, día 2. Y así sucesivamente el resto de días.

La concejal del área, Dely Vélez, explicó que las personas interesadas «deberán acudir a la puerta del Castillo, en la calle Leonardo Rucabado, para recibir la información necesaria sobre la visita». La experiencia permite disfrutar «de la riqueza paisajística de los jardines del Castillo de Ocharán y las especies arbóreas más importantes que se pueden encontrar, así como conocer en detalle el exterior del edificio». El conjunto es además Bien de Interés Cultural (BIC).

La otra cara de la moneda en el Castillo de Ocharán es que uno de los muros del edificio principal corre riesgo de derrumbe, lo que ha llevado al Ayuntamiento a cerrar el túnel peatonal y ciclista de la calle Leonardo Rucabado, ubicado bajo la histórica construcción, por el peligro que supone. De hecho, la galería lleva clausurada desde el pasado mes de abril y a finales de agosto el tema todavía no se había solucionado.

Más allá de que los viandantes y los ciclistas no puedan transitar por el citado túnel, el problema radica en que es necesario actuar sobre el inmueble para evitar su deterioro, una responsabilidad que recae en la propiedad. El edificio pertenece a manos privadas, pero es la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Cantabria quien debe dar el visto bueno a la propuesta que presenten los propietarios, ya que se trata, no olvidemos, de un bien patrimonial protegido. Según explicaron desde el Ayuntamiento, Cultura emitió un informe desfavorable a la reparación solicitada por los dueños -planteaban derribar un paño de diez metros- aduciendo la necesidad de preservar el muro. Por su parte, los titulares aseguran que el muro es «mampostería» y no tiene valor.