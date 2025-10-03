El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nanuk, uno de los perros envenenados, con los primeros síntomas. DM

Perros envenenados en Islares: «Me advirtieron del peligro y cuando miré a Tommy ya no se sostenía en pie»

Los propietarios de los animales afectados narran los angustiosos momentos que vivieron el pasado domingo y advierten del peligro de pasear por la zona

Ana del Castillo

Ana del Castillo

Santander

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:15

Comenta

«Nanuk comenzó a convulsionar, no se sostenía de pie. No sabíamos qué hacer. Tuvimos que pedir ayudar al adiestrador, que vive cerca, para trasladarla ... al veterinario de urgencia». Lucía Palacio recuerda con angustia los primeros minutos de envenenamiento de su mastín. Como de costumbre, ella y su familia iban caminando por las campas que unen Islares con Cerdigo, por el tramo del Camino de Santiago, cuando su perra acudió a ellos temblorosa y desorientada. «No se metió en ninguna finca, íbamos por el trayecto por el que hemos pasado muchas veces», explica Palacio. Cuando llegaron a la clínica, la perra estaba «muy delicada y con mucha fiebre». Tuvieron que sedarla para recuperar sus constantes vitales. Como Nanuk, con los mismos síntomas y después de pasear por la misma zona, hay más de diez perros. Uno de ellos, Gala, murió como consecuencia del envenenamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mujer que Valdecilla dio por muerta
  2. 2

    Los Campos de Sport, cuarenta años en el debate político y del club
  3. 3 Conflicto entre los propietarios de los 170 amarres de Orconera y el Ayuntamiento de El Astillero
  4. 4 Los médicos cántabros están llamados mañana a una nueva jornada de huelga en todo el país
  5. 5 El aroma de café conquista la calle San Francisco
  6. 6

    La ARC valora la fusión de sus dos grupos
  7. 7

    Alarma en Islares por el envenenamiento de perros: uno muerto y otros diez afectados
  8. 8 «Hay quien saca partido a 100 metros de pantano y aquí el del Ebro está muerto de risa»
  9. 9

    Santander aprobará la Zona de Bajas Emisiones en un pleno extraordinario el próximo martes
  10. 10

    El derribo de dos edificios en El Cabildo, primer paso para acabar con el abandono del barrio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Perros envenenados en Islares: «Me advirtieron del peligro y cuando miré a Tommy ya no se sostenía en pie»