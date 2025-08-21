Voto retira el monumento franquista del parque infantil en San Pantaleón de Aras

El Ayuntamiento de Voto ha procedido a la retirada del monumento en homenaje al fundador de Falange Española y de los monolitos con nombres de ... víctimas franquistas situados junto a un parque infantil en el barrio La Somadilla, de San Pantaleón de Aras. La actuación se ha llevado a cabo tras más de dos años de reclamaciones tanto por parte de varios vecinos del municipio, como del Colectivo Memoria de Laredo.

La asociación memorialista pejina, que había exigido en reiteradas ocasiones la aplicación de la Ley de Memoria Democrática en el municipio de Voto, ha calificado la medida como un paso positivo para la convivencia. «Queremos sinceramente felicitar al responsable de ese Ayuntamiento por la acertada medida que mejora la convivencia de los vecinos y gana en calidad democrática», señala en un comunicado José Luis Pajares como presidente del colectivo en referencia al primer edil Francisco Maza, de la Asociación Vecinal por Voto (AVV).

De igual manera, la entidad también ha expresado su reconocimiento a los vecinos que venían demandando el desmantelamiento del símbolo franquista. «Además de incumplir el marco legal, este monumento hería en sus sentimientos más íntimos a los familiares directos de las víctimas del franquismo, que siguen luchando por la recuperación de los restos de los suyos para que, por fin, puedan descansar en paz», añade la nota.

Maza, como actual alcalde de Voto, había sostenido en fechas anteriores que la cuestión «estaba en manos del secretario y de los servicios jurídicos» de la Administración local y que se actuaría «en su momento», sin adelantar entonces más detalles sobre cómo ni cuándo se llevaría a cabo la retirada.

Finalmente, la demolición se ha materializado en los últimos días, en un contexto en el que las demandas de colectivos memorialistas y vecinos se habían intensificado. Añadiendo, además, la presión de posibles actuaciones judiciales si no se cumplía la ley. Por otra parte, el primer edil afronta ahora la recta final de su mandato antes del relevo pactado con el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), previsto para finales de 2025.

El acuerdo alcanzado entre ambos partidos para desbancar al anterior alcalde popular contempla que Maza permanezca en el cargo durante 18 meses, para después ceder el testigo a la portavoz regionalista, Natalia Sánchez, que completará el resto del mandato. En este sentido, la líder regionalista local ya se había manifestado en etapas anteriores a favor de la retirada de los símbolos franquistas, lo que había generado incertidumbre sobre la postura definitiva del equipo de gobierno municipal.

Con la retirada del monumento, Voto da un paso en la aplicación de la normativa de memoria democrática, tras haber mantenido una posición de inacción durante meses, puesto que el colectivo memorialista llevaba exigiendo la eliminación del símbolo desde la primavera de 2023. Para ellos, el gesto supone una mejora de la convivencia de los vecinos y un aumento de la calidad democrática.

Según explican desde el colectivo de Memoria de Laredo, la decisión municipal se ha conocido por su parte en el mismo momento en que comenzaron los trabajos de desmontaje, ya que el Consistorio no había mantenido un contacto previo con la asociación. A pesar de ello, la entidad había mostrado predisposición para colaborar en «cuantas medidas puedan tomarse para mejorar la calidad democrática de los vecinos de Voto».