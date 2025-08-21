El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Peana donde antes se encontraba el monumento, ahora vacía. DM

Voto retira el monumento franquista del parque infantil en San Pantaleón de Aras

El Consistorio cumple la Ley de Memoria Democrática tras más de dos años de quejas de vecinos y del colectivo Memoria de Laredo

Ana Bringas

Ana Bringas

Voto

Jueves, 21 de agosto 2025, 02:00

El Ayuntamiento de Voto ha procedido a la retirada del monumento en homenaje al fundador de Falange Española y de los monolitos con nombres de ... víctimas franquistas situados junto a un parque infantil en el barrio La Somadilla, de San Pantaleón de Aras. La actuación se ha llevado a cabo tras más de dos años de reclamaciones tanto por parte de varios vecinos del municipio, como del Colectivo Memoria de Laredo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Noja detiene sus labores de limpieza de algas
  2. 2

    «Muchos días me levanto en Ruiloba y al abrir la ventana no me creo la suerte que tengo»
  3. 3

    Ocho chalés de medio millón de euros se suman al repunte de la construcción en Torrelavega
  4. 4

    El Castruco de La Arnía, en Costa Quebrada, desaparece con cada pisada
  5. 5

    La alcaldesa matiza sus críticas a los vecinos de Cueto y defiende su derecho a avanzar con el aparcamiento de Mataleñas
  6. 6 Una menor muerta y cuatro heridos de la misma familia en un accidente en Gipúzcoa
  7. 7

    Así están los Galeones de Vital Alsar
  8. 8

    A la caza de un mediocentro
  9. 9

    Quién era Vital Alsar y cuál fue su gesta con los galeones
  10. 10

    Muere la investigadora María Ealo de Sá

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Voto retira el monumento franquista del parque infantil en San Pantaleón de Aras

Voto retira el monumento franquista del parque infantil en San Pantaleón de Aras