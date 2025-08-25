El Astillero moderniza el parque infantil del parvulario Fernando de los Ríos La reforma se centra en la instalación de juegos colectivos para promover un «ocio seguro» y adaptado a las necesidades de los usuarios

Lucía Alcolea DM Santander Lunes, 25 de agosto 2025, 16:08

El Ayuntamiento de El Astillero ha puesto en marcha las obras para renovar el parque infantil del parvulario Fernando de los Ríos. La actuación responde a la necesidad de transformar el espacio de recreo en un lugar «moderno, inclusivo y adaptado a los usuarios, que son los niños y las niñas del parvulario», ha concretado el alcalde, Javier Fernández Soberón.

Los trabajos incluyen la instalación de nuevos juegos colectivos, diseñados específicamente para fomentar la cooperación, el juego en equipo y el desarrollo den habilidades sociales desde edades tempranas. Además, los elementos han sido seleccionados teniendo en cuenta la ergonomía y la seguridad, con estructuras más accesibles, superficies amortiguadas y materiales de última generación que reducen los riesgos durante el juego.

El proyecto contempla también la renovación del suelo, garantizando que cumpla con todas las normativas de seguridad actuales y ofreciendo un entorno cómodo y agradable, tanto para los alumnos como para las familias que acompañan a los más pequeños. Con esta mejora, el parvulario dispondrá de un espacio de recreo completamente adaptado a las necesidades de su alumnado.

Las obras avanzan a buen ritmo y está previsto que concluyan antes del inicio del curso escolar en septiembre, de manera que los niños puedan estrenar las nuevas instalaciones el primer día de clase. El concejal de Parques Infantiles, Óscar Osorio, ha señalado que «esta renovación responde al compromiso del Ayuntamiento de ofrecer espacios de calidad, donde el ocio sea sinónimo de seguridad y desarrollo«.