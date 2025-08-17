El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Aspecto que presenta la iglesia de San José desde el altar.

Roberto Ruiz

El resurgir de la iglesia de El Astillero

El templo abrirá sus puertas el sábado 23 de agosto, tras permanecer un año y medio cerrado como consecuencia de los trabajos para estabilizar la estructura

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Domingo, 17 de agosto 2025, 07:38

Ruido. Es, de momento, lo único que hay en el exterior de la iglesia de San José, en El Astillero. El ruido de las máquinas ... trabajando. «Menudo follón, ¿eh? Pues hemos estado peor», dice a modo de saludo el párroco, Antolín García, contento porque en esta ocasión, los trabajos en el exterior del templo forman parte de una actuación municipal para acondicionar el entorno. No están relacionados con la iglesia de San José, que también ha tenido lo suyo –en lo que a obras se refiere–, pero que al fin, tras más de un año y medio de trabajos para estabilizar la estructura, abrirá de nuevo sus puertas el próximo 23 de agosto, sábado.

