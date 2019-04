Soberón quiere «volver a dar vida» a Astillero de la mano de Ciudadanos DM Félix Álvarez presenta al ex edil del PP como cabeza de lista de la formación naranja en el municipio DM . Santander Martes, 9 abril 2019, 17:50

El ex edil no adscrito de Astillero y ex del PP Javier Fernández Soberón, ha presentado hoy sus líneas de actuación como candidato de Ciudadanos a la alcaldía, un porgrama con el que quiere «volver a dar vida» a un municipio «triste» y «gris», para que los vecinos se sientan orgullosos de vivir en él. También ha considerado que tanto Astillero como Guarnizo están «consumiéndose» sin que los gobiernos municipales logren sacar adelante ideas «importantes» o los objetivos previstos.

Fernández Soberón ha hecho estas afirmaciones durante la rueda de prensa que ha ofrecido este martes y en la que el candidato de Cs a la Presidencia de Cantabria, Félix Álvarez, le ha presentado como el cabeza de lista de la formación para los comicios de mayo en este municipio, informa EFE.

El candidato municipal ha remarcado la necesidad de «estar a pie de calle» para escuchar a los vecinos, analizar sus propuestas y dar las «mejores» soluciones y ha avanzado la creación de una Concejalía de Barrios para que exista «una conexión directa» entre los vecinos y el equipo de gobierno.

Para Javier Fernández Soberón, su mejor baza electoral es el equipo humano de Cs Astillero-Guarnizo y ha considerado que el cambio en el municipio es «imparable»..

Ha considerado como «prioritario» la lucha por cambiar el trazado de la línea de alta tensión Astillero-Cacicedo, la instalación de barreras acústicas para reducir los ruidos al paso del tren por Guarnizo e implantar medidas de seguridad vial en las zonas de acceso peatonal en las inmediaciones de la autovía.

Además, ha señalado como algunas de sus propuestas reclamar la ampliación del ambulatorio, facilitar la apertura de nuevos negocios, acabar con los malos olores en Guarnizo, instalar puntos wifi, presupuestos participativos, sustituir por luces led las luminarias y mantener en «correcto» estado los parques infantiles.

A lo que ha sumado, entre otras cuestiones, recuperar «las buenas formas» en el Consistorio hacia el personal, ampliar las plazas de aparcamiento, mejorar el asfaltado de las calles o estudiar la posibilidad de poner en funcionamiento un consultorio en Guarnizo.

«No son asuntos de izquierdas o derechas, sino de sentido común», ha apuntado.