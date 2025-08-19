El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La ermita de San Martín de Laredo está en la Puebla Vieja. RAFAEL SANCHEZ

Acanto inicia el viernes su programa anual con una mesa redonda sobre la Puebla Vieja de Laredo

La programación cultural anual arrancará con una mesa de debate que lleva por nombre 'Laredo, La Puebla Vieja y la nueva Ley de Patrimonio de Cantabria' a las 19.00 horas en la ermita de San Martín

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Martes, 19 de agosto 2025, 17:39

La federación Acanto abrirá este viernes, 22 de agosto, su programación cultural anual con una mesa de debate que lleva por nombre 'Laredo, La Puebla ... Vieja y la nueva Ley de Patrimonio de Cantabria'. El acto, abierto al público, tendrá lugar en la ermita de San Martín a partir de las 19.00 horas y contará con la participación de representantes de distintas asociaciones regionales y nacionales dedicadas a la conservación, protección y conservación del patrimonio.

