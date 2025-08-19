Acanto inicia el viernes su programa anual con una mesa redonda sobre la Puebla Vieja de Laredo

La federación Acanto abrirá este viernes, 22 de agosto, su programación cultural anual con una mesa de debate que lleva por nombre 'Laredo, La Puebla ... Vieja y la nueva Ley de Patrimonio de Cantabria'. El acto, abierto al público, tendrá lugar en la ermita de San Martín a partir de las 19.00 horas y contará con la participación de representantes de distintas asociaciones regionales y nacionales dedicadas a la conservación, protección y conservación del patrimonio.

Desde la federación recordaron que ahora que se está tramitando la nueva Ley de Patrimonio, «es un buen momento para valorar el estado de conservación en el que se encuentra el casco antiguo de Laredo y plantear medidas que garanticen su conservación». La idea es además promover «la participación de la sociedad civil» y presentar «el manifiesto» elaborado por los miembros del colectivo sobre el estado del patrimonio cántabro.

La mesa redonda contará con la participación de la presidenta de la Asociación Conservadores Restauradores de España, Rosa Tera; con Domingo Lastra en representación del grupo Alceda; Aurelio García Riancho, en nombre de Hispania Nostra; Francisco Gutiérrez, director del Centro de Estudios Montañeses; Zoraida Hijosa Valdizán, directora general de Atención a las Víctimas del Gobierno de España y exdirectora de Patrimonio y Memoria Histórica; César Canales, concejal del PSOE de Limpias, y Tinuca Revolvo, presidenta de Acanto. La actividad de este viernes supone el comienzo de un programa que se alargará hasta finales del mes de noviembre y que incluye rutas por diferentes enclaves de la región. Para participar será necesario inscribirse a través del correo contacto@santillanaescultura.com y los socios dispondrán de un precio reducido. La organización pondrá un autobús que saldrá desde Laredo y Santander. La primera ruta será el 27 de septiembre por varias ermitas de Liébana.