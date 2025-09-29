ARCA se opone al PSIR de Laredo y califica el plan de «megalómano» y «sin fundamento»

Ana Bringas Laredo Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:35

La Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) ha hecho público su rechazo al Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) del Parque Industrial y Empresarial de Laredo, al que califica de «megalómano» y «sin fundamento», al considerar que pretende «hormigonar un suelo litoral inundable en el estuario del Asón».

La organización, que ha recurrido innumerables planes urbanísticos en Cantabria desde su fundación, recuerda que el proyecto plantea la ocupación de medio millón de metros cuadrados sobre suelo rústico, «inundable y previsiblemente afectado por posibles elevaciones del nivel del mar en los próximos años», en referencia a estudios de la Universidad de Cantabria sobre los efectos del cambio climático.

ARCA señala que «el hecho de que todo el ámbito sea inundable es motivo suficiente para descartar la ubicación de un polígono industrial» y alude a las consecuencias de fenómenos meteorológicos extremos en otras regiones. La asociación critica que «no exista ningún estudio de demanda» que justifique tamaño plan y denuncia que se trata de «una iniciativa para hormigonar una enorme bolsa de suelo rústico que posteriormente quedará sin ocupar».

También considera que la propuesta contradice el Plan de Ordenación del Litoral (POL), que ya destina 5,5 millones de metros cuadrados en la franja costera a usos industriales, mientras existen otros espacios aún sin desarrollar, como El Vallegón, previsto en Castro Urdiales.

ARCA cuestiona, por otra parte, el impacto económico: el PSIR prevé «50 millones de euros de inversión pública» y afectará a viviendas y un camping existentes, lo que podría requerir realojos. Asimismo, advierte de que la construcción del polígono podría unir urbanísticamente Laredo y Colindres, vulnerando principios del POL.