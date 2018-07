El Ayuntamiento de Laredo da marcha atrás y traslada el SummerFun al polígono industrial El festival de música electrónica y la prueba de hípica se celebrarán el mismo fin de semana, a escasos metros, «pese a los efectos negativos para los caballos» ABEL VERANO Castro Urdiales Sábado, 14 julio 2018, 07:46

El Ayuntamiento de Laredo hizo ayer oficial que el festival de música electrónica SummerFun, previsto para los días 3 y 4 de agosto, se celebrará finalmente en el polígono industrial y no en la Campa de los Caballos (junto al hospital pejino), después de que los vecinos del Ensanche mostraran su oposición y recogieran más de mil firmas contra la alternativa dada por el Consistorio pejino a los organizadores ante la coincidencia en esas mismas fechas de la celebración de una prueba hípica nacional junto al polígono.

De esta forma, el Consistorio pejino rectifica su decisión de trasladar el festival a un lugar en el que ya estuvo hace años, y que trajo un reguero de quejas, tanto de los vecinos como de los profesionales del centro hospitalario. Fue la edil de Obras, Rosalina López (PSOE), en una tertulia en Radio Costa Esmeralda, la que hizo oficial el cambio de ubicación, que, según señaló, está motivada en los informes de los técnicos municipales.

El cambio de emplazamiento del evento no obligará a suspender la prueba hípica, según señaló ayer a este periódico el director del Centro Hípico Laredo, Tobías Hanke, ya que el Ayuntamiento pejino ha anunciado que habilitará un acceso por la parte trasera del polígono para que puedan acceder los camiones que transportarán a los 300 caballos que participarán en la prueba.

Pero esta «solución» que ha acordado el Consistorio no ha convencido al responsable del Centro Hípico, porque la celebración de una prueba hípica no es compatible con un evento musical de las características del SummerFun. «La música genera a los caballos estrés, bajada de rendimiento y problemas de temperatura». Hanke insiste en que se ha llegado a esta situación por «una falta de planificación brutal por parte del Ayuntamiento». «Esto no tiene nombre. Estamos hablando de un evento que no aporta nada al pueblo, salvo problemas».

La Asociación de Campings pide la suspensión del festival La Asociación de Empresarios de Campings de Cantabria también se pronunció ayer sobre la polémica en la que se ha visto envuelto el SummerFun y quiso hacer constar su sentir ante «el visto bueno» a la celebración un año más de una concentración musical situada a «mil metros aproximadamente de algunos campings de la zona». En una nota remitida a este periódico, este colectivo aseguró que para los empresarios del sector este evento «es de todo menos divertido, puesto que se les impone una actividad que se realiza a unas horas incompatibles con el descanso que buscan nuestros clientes al elegir un camping situado en un parque natural». En su opinión, no puede ser que «el trabajo que nos cuesta atraer a un turismo de poder adquisitivo medio-alto, se vea afeado por esta actividad». «Una actividad elegida por buena parte de españoles y por el 30% de extranjeros que visitan Cantabria que lo hacen utilizando la modalidad del camping, muy por encima de los que eligen otro tipo de alojamiento». Campings de Cantabria manifestó su pesar por celebraciones de este tipo que consideran «fáciles para atraer turismo barato y de botellón con entradas no muy caras para atraer a la masa, para unas inversiones nada costosas ni permanentes». «Un flaco favor para la hostelería y el turismo de la zona», señalaron en la nota de prensa. Por este motivo, este colectivo ha solicitado la suspensión del festival para poder seguir ofreciendo «la calidad y el servicio que se merecen sus clientes. Algo que se tarda años en alcanzar y se puede perder en una sola noche».

El director del Centro Hípico Laredo también quiso aclarar que fue el 19 de febrero cuando anunció al Ayuntamiento de Laredo, en concreto, a la responsable de prensa, la celebración del evento hípico que arrancará el 3 de agosto y se prolongará hasta el día 12. Asimismo, dice que informó del evento al por entonces concejal de Deportes, Javier Solana. «Tengo pruebas para demostrarlo», advierte, al tiempo que no descarta acudir a la vía judicial por el perjuicio que le ocasionará la celebración del SummerFun a unos metros de las instalaciones donde acogerá la prueba hípica.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos de El Ensanche, José Ángel Cobo, que quiso dejar claro que no tienen nada que ver con la plataforma 'stopsummerfun', consideró que el cambio de ubicación al polígono es acertado porque «es el sitio menos malo de los posibles», aunque cree que también habrá alguna queja. Cobo señaló que los organizadores de los dos eventos «son víctimas de la mala planificación del Ayuntamiento».