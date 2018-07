Vecinos de Laredo se oponen a que el SummerFun se celebre junto al hospital

Una prueba hípica motiva el cambio de lugar de la fiesta

Los organizadores del festival SummerFun prefirieron ayer no pronunciarse respecto a esta iniciativa vecinal para que el evento no se celebre en la Campa de los Caballos. No obstante, señalaron que la razón por la que el festival ha cambiado de emplazamiento (las últimas ediciones ha tenido lugar en el polígono industrial) tiene que ver con la celebración ese mismo fin de semana de un concurso de saltos nacionales de caballos que se celebra en el Centro Hípico de Laredo, ubicado en las inmediaciones del polígono industrial.

Según señalaron desde la organización, hace unos meses el Ayuntamiento de Laredo se dirigió a ellos para que cambiasen la fecha del festival, pero estos se opusieron al tener ya cerrada la contratación de los disc-jockeys que participarán en la fiesta. Ante este hecho, el Consistorio pejino emplazó a los promotores del evento a cambiar de ubicación. Y eso a pesar de que los organizadores entienden que el mejor lugar para celebrar el festival es el polígono industrial. De hecho, este cambio de ubicación les ha obligado a tener que modificar toda la infraestructura que ya tenían preparada de las últimas ediciones.

De su lado, el gerente del Hospital de Laredo, Ander Larrazábal, señaló ayer a este periódico que algún vecino afectado ya se ha dirigido al centro hospitalario para trasladar las consecuencias de la celebración del festival en la Campa de los Caballos. «La experiencia de la última vez que se celebró junto al hospital es bastante mala, pero vamos a ver qué pasa antes de pronunciarnos al respecto».